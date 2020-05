ÁSZ-elnök: nem segélyezni kell az embereket, hanem munkát adni

A tartósan segélyből élés alapvetően konzerválja a problémákat - vélekedett Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Szerinte a családoknak is oda kell figyelniük a költekezésükre, a gadzdaság pedig jelenleg egy háborgó folyó. A kormány szerinte jól tette, hogy előre hitelezte meg a brüsszeli forrásokat. Úgy látja, a válság miatt már most össze kell húzni a nadrágszíjat.

Az már most nyilvánvaló, hogy össze kell húzni a nadrágszíjat, sőt megeshet, hogy az egész nadrágot újra kell szabni. Nagy fegyelmezettségre lesz szükség: oda kell figyelni a kiadásokra, amelyek összességében nem emelkedhetnek, és - hasonlóan az elmúlt évekhez - jelentős tartalékokat is be kell építeni a költségvetésbe. Ezek teremtik meg ugyanis a kormány mozgásterét arra, hogy képes legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a váratlan helyzetekre. Emellett folytatni kell a munkaalapú gazdaság építését is - mondta el a lapnak az ÁSZ elnöke azzal kapcsolatban, hogy költségvetési oldalról milyen válságkezelő stratégiát tart követendőnek.

Ennek kapcsán azt is egyértelműsítette, hogy nem értene egyet a munkanélküli és egyéb segélyek kiterjesztésével. "A segélyezés ugyanis csak átmeneti felkészülést jelent a munkavállalásra, a tartósan segélyből élés alapvetően konzerválja a problémákat. Akik nagy bajba kerülnek, azokat természetesen támogatni kell, de elsősorban olyan módon, hogy munkából tudjanak megélni. Ebből persze az is egyenesen következik, hogy a munkát terhelő költségeket tovább kell csökkenteni, illetve részben át kell vállalni a vállalkozásoktól" - magyarázta meg a véleményét Domokos László.

Emellett úgy látja, hogy a mostani helyzet világosan rámutat, hogy a családoknak is tudatosan töreked­niük kell a megtakarításra, az államnak pedig ezt ösztönöznie kell. Hosszú távon a gondos tervezés teremti meg a családok pénzügyi biztonságát, ami javítja az emberek életminőségét, és ez kulcskérdés az ország válságállóságának szempontjából is. Azt is véli, hogy a pénzügyi tudatosságot kell most növelni az emberekben. A kormány egyébként többször jelezte, hogy nem kívánnak változtatni a munkanélküli segélyek folyósításán, vagy a jogosultsági időn.

"A személyes véleményemet úgy foglalhatom össze, hogy jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk, számos más csónakkal együtt. Ebben a helyzetben elsődlegesen arra kell figyelnünk, hogy ne boruljunk fel, ne csapódjunk neki egy éles sziklának, kiálló farönknek. Nem biztos, hogy célravezető, ha a rohanó csónakban ülve lefelé tekintünk, és azon dilemmázunk, hogy a zúgókon mennyit zuhanhatunk" - mondta el a gazdasági válságról a benyomásait.

A költségvetés és a kormány szerepe kapcsán elmondta, hogy az Európai Unió, azáltal, hogy feloldotta az uniós támogatások elköltésének korlátozását sok tekintetben, összességében jó döntések születtek szerinte az elmúlt években. "Az EU-s pénzek hatékony felhasználásához leginkább az járul hozzá, hogy a kormány az elmúlt években megelőlegezte a Magyarországnak járó források kifizetését, ezzel gyakorlatilag több ezer milliárdos puffert képzett a költségvetésben" - magyarázta meg az ÁSZ elnöke. Úgy látja, hogy az elmúlt években a magyar költségvetésből megelőlegezett pénzek idén és jövőre is számottevő bevételi forrást jelentenek, aminek védőhatása van a jelenlegi krízisben.