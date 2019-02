Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Átalakítanák a nyugdíjrendszert - fogy a türelem a kormánnyal szemben

Érdemi egyeztetést várnak a kormánytól az országos nyugdíjas szervezetek az idősek gondjairól, a nyugdíjrendszer jövőjéről. Legfontosabb követelésüket az országos nyugdíjas parlament pénteki ülésén választják ki - értesült a Népszava.

Meg kell változtatni az Alaptörvényt, hogy az az állam kötelességeként ismerje el az idősek méltó életkörülményeinek biztosítását - derül ki az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület álláspontjából, amelyet az összes országos nyugdíjas szervezet támogatott.

A nyugdíjas parlament küldöttei egybehangzóan kimondták, hogy vissza kellene hozni az éves nyugdíjemelés mértékének meghatározásakor a vegyes indexálást, amikor fele-fele arányban veszik figyelembe a tervezett inflációt és a várt bérkiáramlás mértékét. Ráadásul mindezt egy differenciált rendszerben képzelik el, ahol a kisnyugdíjasok többet kapnak, mint akiknek magas ellátása van - olvasható a lapban.

A kormány évek óta nem hajlandó tárgyalni

Az Orbán-kormány évek óta nem hajlandó tárgyalni a példátlanul rugalmatlan magyar nyugdíjba vonulási rendszer oldásáról, egy - a korábban nyugdíjba menőket alacsonyabb összeggel büntető, a továbbdolgozókat pedig több pénzzel jutalmazó, a biztosítási rendszerben bónusz-málusz rendszernek nevezett - rugalmasabb új szisztéma kidolgozásáról. Ez az egyik alaptétel a nyugdíjasok kívánságlistájában.

Visszakövetelik a Nyugdíjbiztosítási Alap önállóságát és ellenőrizhetőségét, mert ma a Magyar Államkincstár nagy közös kalapjában követhetetlen a be- és kifizetések útja. Fontos gondnak tartják, hogy megyénként változó a nyugdíjasok helyzete, a nők kevesebb pénzt kapnak és az ellátás mértéke függ a nyugdíjba vonulás időpontjától is. Ezekben a kérdésekben is kormányzati lépéseket sürgetnek az idősszervezetek tagjai.

A nyugdíjprémiumot beépítenék a nyugdíjalapba, és a gondozásra szorulók ellátórendszerének bővítését várják, hogy legalább ne romoljon a hozzáférés lehetősége a nagy létszámú Ratkó-korosztály nyugdíjba vonulásával. Nemzetközi szinten is elfogadott nyugdíjas igazolványt kérnek, lehetőséget a közszférában is a további munkára, a versenyszférában érvényes szabályokkal. Azt várják, hogy az idősek elleni támadásokat szigorúbban ítéljék meg és mondja fel a kormány az Ukrajnával fennálló nyugdíj megállapodást. A nyugdíjas fogyasztói kosár átalakításával a valós infláció követését akarják elérni az éves nyugdíjemeléseknél - írja a Népszava.

Második levél Orbánnak

Február elején újabb levélben követelte a nyugdíjas szervezetekkel folytatandó tárgyalások megkezdését a Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK), miután első kérésükre csak semmitmondó választ kaptak a humántárcától. Először a nyugdíjasok szervezeteivel folytatott érdekegyeztetés megkezdésére, és az idei 2,7 százalékos nyugdíjemelés újragondolására kérte a miniszterelnököt Papp Katalin elnök, de Orbán Viktor titkársága szerint ez nem olyan kérdés, amivel egy miniszterelnöknek foglalkozni kell, ezért a levelet továbbküldték a humántárcának.

A felvetések, kérések végül Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkárnál landoltak, akinek azonban csak a kormányzati sikerszövegek megismétlésére tellett. Ezen annyira felháborodtak a NYOK tagjai, hogy Papp Katalin a napokban megint Orbánnak küldött levelet, amiben már keményebb hangot ütött meg:

Képviseletünk elvárja, hogy a fent említett kérdések megoldására egyeztetés és a megvalósításhoz szükséges ütemterv készüljön.