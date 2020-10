Átírnák a parkolási szabályokat - szigorítás a láthatáron

Csak a tisztán elektromos - zöld rendszámos autók - parkolhatnának ingyen a fővárosban, közben a Vezess.hu információi szerint az országos szabályozás módosítása is napirendre kerülhet.

Kizárólag a villanyautók parkolhatnak majd ingyen a fővárosban, a többi zöldrendszámos autótól elvenné ezt a kiváltságot Budapest vezetése - írja a Vezess.hu.

"A zöld rendszámos gépjárművek parkolásának új szabályozásáról végleges döntés ugyan még nem született, de a szakterületünk vizsgálja a jelenlegi parkolási protokollok szigorításának jogi és fizikai lehetőségeit" válaszolta az autós portál megkeresésére a Főpolgármesteri Hivatal.

A lap úgy tudja, hogy a zöld rendszámokra vonatkozó országos szabályozás is változhat: elképzelhető, hogy a jövőben kizárólag az 5E kategóriába tartozó, azaz tisztán elektromos meghajtású autók; valamint az 5Z besorolású - vagyis zéró emissziós - autók kaphatnak majd zöld rendszámot. Ezzel a kormánynál is kiesnek a körből az úgynevezett hatótávnövelős (5N kategóriájú) és a konnektorról is tölthető hibrid (5P ketegóriájú) autók. A portál megkereste a Innovációs és Technológiai Minisztériumot is a tervekről, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.