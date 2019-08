Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Augusztus 20.: változik a tűzijáték és a program

Máshonnan lövik fel a fővárosban a tűzijátékot, előtte pedig a Magyar Honvédség komoly légiparádét rendez. Országszerte több program pedig ingyenes lesz.

Isten éltessen, Magyarország! szlogennel tartják meg a három napos központi rendezvénysorozatot az államalapítás ünnepén. Budapesten nagyszabású légi parádét is rendeznek. A budapesti tűzijátékról előzetes videó is készült - kezdi cikkét az Infostart az augusztus 20-i programokról az Infostart, az alapján, hogy miről tájékoztatta Kilián Nándor az InfoRádiót.

A Magyar Honvédség légierejének dandártábornoka elmondta, hogy Idén nem lesz vízi bemutató, kizárólag légi attrakciókat láthat a közönség 50 percben. A Lánchíd és a Margit híd közti Duna-szakasz lesz a helyszín, amelynek a központja a Parlament előtti rész lesz. Itt felvonul a kormányzati magángépflottaként is emlegetett Airbus-319-esek, és a Falcon 7X. Repülnek természetesen a Jas-39-es Gripenek és az AS 350-es, Mi-8-as, Mi-17-es, Mi-24-es, valamint a H145-ös helikopterek is.

A tűzijáték este 9 órakor kezdődik, viszont a fellövési helyszíneket a tavalyihoz képest délebbre helyezték. A tűzijátékról (amelyről egy demo-videó is készült), az állami ünnepség programjairól, fellépőiről, a kezdési időpontokról és a helyszínekről az augusztus20.kormany.hu oldalon találhatók részletek és információk.

Emellett ingyenesen látogatható lesz a hétvégén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Itt 14 órakor önkéntes tartalékos katonák avatására és eskütételére kerül sor, majd elkezdődik a hivatalos Szent István napi ünnepség. Mindezt az új kenyér megszegésének rituáléja követi. Lesznek emellett honvédelmi bemutatók is.