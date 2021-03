Fellélegezhetnek az autóhitelesek - nagyon jó hír érkezett

Március elseje óta sem a bankok, sem a pénzintézetek megbízottjai nem intézkedhetnek az autóhitellel, vagy lízinggel terhelt gépjárművek forgalomból történő kivonása ügyében egy nemrég hatályba lépett kormányrendelet értelmében. Az új szabályok szerint csak a jármű üzembentartója kérheti a forgalomból történő kivonást - írja a 24.hu.

Hitel esetén az adós - mint tulajdonos -, lízing esetén legtöbbször a lízingbe vevő az üzembentartó. Tehát hiába tartja magánál az autó törzskönyvét a bank, ezután már nem léphet fel annak birtokában ügyfelével szemben. Az intézkedés az adósok szempontjából kiemelt fontosságú, eddig ugyanis a bankok a gépjármű törzskönyv segítségével könnyedén tudták kivonatni ügyfeleik autóit a forgalomból egy esetleges elszámolási vita esetén, ezzel sok bosszúságot okozva nekik - teszi hozzá a portál.

Ráadásul még azelőtt volt erre lehetősége a pénzintézeteknek, hogy a bíróság döntött volna arról, melyik félnek van igaza a tartozás ügyében. A gépjárművek törzskönyvét részben sokszor emiatt a gyakorlat miatt tartották maguknál a bankok, gyakran szabálytalan módon öt év elteltével is, amikor már vissza kellett volna juttatni a dokumentumot az ügyfeleknek.

A forgalomból kivont járművekkel ismét lehet járni

Az új szabályváltozásról először a hitelsikerek.hu oldal számolt be. Mint írták, az is pozitívum, hogy a jelenleg érintett járműveket, amelyeket a bankok kérésére vontak ki a forgalomból, azonnal vissza tudják helyezni az üzembentartók ügyfélkapun, vagy személyes kormányhivatali ügyintézéssel, illeték megfizetése ellenében.

Az autók forgalomból történő kivonásával rengeteg, elsősorban devizahiteles adós életét keserítették meg a bankok. Több olyan eset is ismert, amikor az adós már az eredeti összeg több mint dupláját is visszafizette a finanszírozónak a kocsiért, ám az még többet követelt tőle. Előfordult olyan is, hogy bár bíróság elé nem kívánta vinni az ügyet a pénzintézet, a nála lévő törzskönyv birtokában rendre kivonatta ügyfele kocsiját a forgalomból.

Van olyan autó, amit már ötször vonatott ki a forgalomból a bank

A portál említ egy esetet, amelyben az ügyfél 2008 nyarán 3,3 millió forintért vásárolt egy Suzuki Swiftet. A vételár kifizetéséhez kétmillió forint svájci frank alapú devizahitelt vett fel az egyik legnagyobb hazai banktól. Azóta már körülbelül 4,5 millió forintot fizetett ki, de a bank számításai szerint még csaknem 3 millióval tartozik. Az ügyfél többször vitatta a tartozást, miközben a bank legalább ötször vonatta ki az autóját a forgalomból, ám bíróság elé sosem vitte az ügyet. Az autót a pénzintézet ezután már nem tudja kivonatni a forgalomból, hiába tartja magánál a törzskönyvet csaknem 13 éve az előírt 5 év helyett.