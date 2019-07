Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankot robbantott az autópályás útdíjbeszedő

Komoly ütemben nőttek az autópályás útdíjbevételek az idei első félévben éves bázison, ami a forgalom növekedés mellett annak is köszönhető, hogy sokkal hatékonyabban szűrik ki a bliccelőket - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) ügyvezető igazgatója.

Az e-matricából és az teherforgalom útdíj-bevételeiből 186 milliárd forint folyt be az első félévben, amely 15 százalékkal magasabb, mint azt egy évvel korábbi 161 milliárd forint.

Az e-matrica-bevétel 48,5 milliárd forint volt, 11 százalékkal több mint 2018 hasonló időszakában.

Az eladásokban megindult az átrendeződés részben amiatt, hogy tavaly októberben a heti e-matrica ára megemelkedett. A D1 kategóriában például 3500 forintra nőtt, amely már csak 1280 forinttal kevesebb, mint a 4780 forintos havi. Ennek következményeképpen a heti országos matricák eladása 5 százalékkal csökkent, míg a havi 16 százalékkal emelkedett.

A heti országos matricák esetében már több mint a felét a külföldiek adták, holott az első félévben jellemzően a belföldiek dominálnak az autópályán. Ebben is az játszhat szerepet, hogy a rövidebb ideig itt tartózkodó turisták a legolcsóbb alternatívát keresik, számukra nem jelent semmit, hogy 1300 forinttal drágábban egy hónapon át használhatnák a magyar fizetős utakat.

Ez jól látható a hazai és a külföldi autók szerinti bontásból is: 2018 első felében 2,14 millió heti matricát vettek a magyarok, ez 1,97-re esett, amely 8 százalékos visszaesés. A külföldi vásárlások száma 2,07 millióról 2,03-ra csökkent, vagyis 2 százalékkal mérséklődött.

A havi eközben a magyaroknál 484 ezer darabról 561 darabra nőtt (16 százalék), a külföldiek esetében 316-ról 367-re emelkedett (szintén 16 százalék).

Bartal Tamás szerint ugyanakkor ebben a változásban benne van az, hogy az autósok tudatosabban választanak jogosultságot.

Az éves országos és megyei matricák eladása 10-10 százalékkal nőtt.

Az e-matricás rendszerben a román felségjelzésű autók a leggyakoribbak, őket követik a németek és az osztrákok. Bár erről hivatalos statisztika nincs, de Bartal Tamás elmondta, hogy a német és osztrák, sőt az olasz rendszámú autók jelentős részében is román vendégmunkások utaznak jellemzően.

A külföldiek és a belföldiek aránya 35-65 százalék volt az első félévben.

Útdíj

Az útdíjbevétel 137,8 milliárdra emelkedett, amelyből 127 milliárdot vallottak be fedélzeti egységgel és 11 milliárdot viszonylati jeggyel.

A HU-GO rendszerben regisztrált járművek száma egy év alatt 354 ezerről 410 ezerre emelkedett. A külföldiek aránya 51,6 százalék volt, a legtöbb a román felségjelzésű jármű, amelyet a lengyel és a bolgár követ.

Ellenőrzések

AZ első félévben a NÚSZ 159,4 millió (!) esetben ellenőrizte az e-matrica meglétét és 852 ezer büntetést szabott ki. Ebből 360,6 ezer a belföldi és 491 ezer a külföldi.

Bartal Tamás elmondta, hogy a jogosulatlan belföldi úthasználat jelentős része három, "bűnszervezetben működő" autóskereskedő cégtől származik, amelyek nem csak útdíjat, de adót és járulékot sem szeretnek fizetni. Ellenük összehangoltan, a rendőrséggel és az adóhatósággal közösen léptek fel.

Az útdíjak esetében 37,7 millió ellenőrzést végeztek, amelyből 98,6 ezer esetben szabtak ki bírságot, pontosabban adták át az esetet a rendőrségnek. A legtöbb külföldi bliccelő a román kamionosok közül kerül ki, majd a lengyelek és a szlovákok következnek.

Az első félévben összesen 3,2 milliárd forint pótdíj folyt be az államkasszába, 3,5 százalékkal több mint egy évvel korábban. A belföldi bevétel 15 százalékkal csökkent, a külföldi 84 százalékkal nőtt.

Még mindig sokan vesznek matricát az autópályán

Bartal Tamás szerint nagyon nehéz lebeszélni az embereket arról, hogy az autópályán vegyék meg az e-matricájukat, bár szépen lassan nő az elektronikus értékesítési csatornák aránya.

Bejött a 60 perces szabály

Az úgynevezett 60 perces szabállyal meglepően sokan éltek, a vásárlások 10 százaléka így történt. Ismeretes, hogy a NÚSZ nemrég vezette be azt a lehetőséget, hogy az e-matrica megvásárlására 60 perc áll rendelkezésre azután, hogy az autós áthaladt az első ellenőrzési pont alatt.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy óráig ingyenes a sztráda, csupán annyit, hogy nem kell pánikolni, ha valaki elfelejtett matricát venni egy fizetős úton. Kényelmesen megválthatja (meg is kell váltania) egy órán belül.

Bartal Tamás reagált arra a hírre is, miszerint lehetséges, hogy nyáron az M7-esen a leállósávot is megnyitnák a közlekedők előtt. A NÚSZ egyelőre nem kapott erre semmilyen utasítást, de készen állnak a feladatra. Kiemelte, hogy a kamerák a leállósávot is ugyan olyan hatékonysággal pásztázzák, mint a forgalmi sávokat, így bliccelni itt sem érdemes.