Autópályán utazik? Erre figyeljen a hétvégén

A rendőrség közzétette, hogy a hazai gyorsforgalmi utakon milyen terelésekre, sebességkorlátozásokra kell készülni.

Az M1-esen igen hosszan, a 12-es és a 66-os kilométerkő között javítják a szalagkorlátot, illetve kátyúznak. Emitt 80 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettek be és az autósok mobil tereléssel is találkoznak majd.

Az M0-son 1,2 kilométeren (1+800-3+000 kilométerszelvény) aszfaltjavítási munkákat végeznek, emiatt csak 60-nal lehet haladni és több sávot lezárnak. (Nagyon nem akar bezáródni a körgyűrű.)

Az M3-ason szombaton a 166-165-ös, vasárnap pedig a 164-165-ös kilométerszelvényben takarítják az elválasztósávot. Emiatt lezárják a belső sávot és 80-ra korlátozzák a sebességet.

A címlapkép forrása: Shutterstock.

