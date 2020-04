Az adóhatóság is lazít és könnyít a járvány maitt

Élhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a méltányosság eszközével, hogy egy magánszemély vagy vállalkozás válságos helyzetbe került a koronavírus-járvány miatt. Haladéktalanul jelezni kell a problémákat és békülékenyebb lehet az adóhatóság.

A mostani válsághelyzet az élet minden területén megakaszthatja az ügyek intézését, és lehetnek akár olyanok is, akik bármiféle, a krízisre visszavezethető ok miatt nem tudják elkészíteni bevallásukat vagy nem tudják időben leróni a közterhet - kezdi cikkét a Magyar Nemzet az adóhivatal ügyfélbarát intézkedéseiről, valamint a szükséges lépésekről.

"A mostani viszonyok között könnyen előfordulhat, hogy az adózók önhibájukon kívül olyan helyzetbe kerülnek, amikor nem tudnak adóügyi kötelezettségüknek a meghatározott időre eleget tenni, s előreláthatóan hosszabb ideig nem is tudják pótolni mulasztásukat. Ilyen eset pél­dául, amikor akár saját maguk vagy képviselőjük, meghatalmazottjuk karanténba kényszerül, vagy kizárt a kapcsolatfelvétel a könyvelővel" - válaszolta Kis Péter András szóvivő, aki szerint ha az adózó mulasztást követ el, akkor a határidő lejárta után azonnal jelezni kell a hivatal felé.

"Érdemes külön kiemelni, ha késlekedése a járványügyi vészhelyzetre vezethető vissza" - tette hozzá, ugyanis a hivatal ilyenkor a méltányosság alapelvét alkalmazva értékeli az adott ügy részle­teit. A NAV úgy is határozhat, hogy a szankció kiszabásától a körülmények miatt eltekint. A kormány járványügyi, ágazatonként eltérő könnyítéseiről az adóhivatal honlapján több tájékoztató is van. Sőt, kérdezz-felek funkciót is beépítettek az oldalba.

A korábbi adatok egyébként azt mutatják, hogy az adóhivatal akkor is gyakran engedékeny, ha békeidő van: 2018-ban 121 ezer esetben hozott jogerős határozatot a NAV az adózók fizetési könnyítést vagy tartozáselengedést kérő beadványai esetében. Akkor tízezer megszüntetés és nagyjából húszezer elutasítás mellett a hivatal kilencvenezer alkalommal bólintott rá legalább részben az adófizetők kérelmére. A határozatok nyomán a magánszemélyek és a vállalkozások 83 mil­liárd forint részbeni vagy későbbi befizetésre kaptak lehetőséget így.