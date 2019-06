Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az Adriára készül? Ezt jó, ha tudja!

Pénteken 18:55-kor indul az idei első SEA←YOU Adria expresszvonat a Keleti pályaudvarról. Ezzel és a jövő hét péntektől (június 21-től) szintén naponta közlekedő Istria expresszvonattal kedvező áron és az adriai nyaralás két éjszakájának szállásköltségét is megspórolva lehet eljutni a tengerhez - írta közleményében a MÁV-Start.

A Budapestről az Adriára - az ülő-, fekvőhelyes és hálókocsikkal - naponta induló, oda és vissza is éjszaka közlekedő két SEA←YOU vonat a piacon egyedülálló szolgáltatás: utazás és egyszerű szállás is egyben - írja a MÁV-Start. A SEA←YOU Adria expresszvonat június 14-től szeptember 6-ig naponta 18:55-kor indul Budapestről, a Keleti pályaudvarról Splitbe, átszállással Zadar és ©ibenik is megközelíthető.

A vonatra az idei évtől új, kedvezményes, START Split elnevezésű menetjegyek is válthatók, korlátozott számban. Ezek ára a Magyarországon megtett szakasz hosszától függ: a Balaton partjáról 29, Budapestről 32, Kelet-Magyarországról pedig 42 eurótól válthatók meg irányonként. Az Adria expresszen kerékpár is szállítható.

A másik összeköttetés a június 21-től augusztus 30-ig naponta közlekedő SEA←YOU Istria expressz, amellyel a szlovén tengerpart "fővárosa", Koper, valamint a Kvarner-öböl nagy múltú üdülőhelye, Abbázia (Opatija) és Magyarország történelmi kikötője, Fiume (Rijeka) is közvetlenül elérhető a Déli pályaudvarról. Átszállással Pula és Trieszt felé lehet könnyen eljutni.

A felnőtteknek szóló jegy ára a fiumei, abbáziai, koperi és pulai tengerpartig oda-vissza 49 euró. Triesztbe egyúti jegy 42,40 euróért, oda-vissza úti jegy 84,80 euróért váltható. A gyermekek (életkortól függően) díjmentesen vagy féláron utazhatnak. A szlovén adriai partszakaszra is lehetséges a kerékpárszállítás.

A SEA←YOU éjszakai vonatokon hat-, illetve nyolcszemélyes ülőhelyes fülkék, valamint többféle fekhely közül választhatnak az utasok. Pároknak kétszemélyes, saját mosdóval ellátott hálófülkés elhelyezést; fiataloknak és családoknak 4-6 ágyas fekvőhelyes fülkéket kínál a MÁV-START - a tengerparti szálláshely árak töredékéért.