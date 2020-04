Az állam ad munkát annak, aki nem talál három hónapon belül

Az állam ad munkát annak, aki a következő három hónapban nem talál - ígérte Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese. A járvány terjedése egyenletes, készülnek a lakosság átfertőzöttségének vizsgálatára. Az utcára mosható textilmaszkot ajánl Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A gazdasági akcióterv legfontosabb része a munkahelyek védelme, ennek fontos része a bértámogatás - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai (ITM) minisztérium miniszterhelyettese az Operatív törzs sajtótájékoztatóján. A bértámogatási program kidolgozása során egyeztettek a cégekkel és a kamarákkal. A munkáltatónak vállalnia kell, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és bért fizet neki. Az állam a kieső munkaidőre eső bér 70 százalékával kompenzálja a munkavállalót legfeljebb három hónapon át. A kérelmeket a kormányhivataloknak kell benyújtani, amelyek rövid idő alatt döntenek. A támogatás akár több százezer családnak és cégek tömegének nyújthat támogatást.

Schanda beszélt a kutatási és fejlesztési bértámogatásról is. A munkáltatók akár 318 ezer forintot is kaphatnak dolgozónként. A vállalkozások emellett kedvezményes hitelt is felvehetnek, amelyből a béreket finanszírozzák. Azok, akik elveszítették a válság miatt a munkájukat, legfeljebb három hónapon belül új állást kapnak, ha kell az állam ad nekik munkát.

Nem emelkedik már a fertőzöttek száma

2640 fertőzött személyt tartunk nyilván, 291-en elhunytak sajnos - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. 516-an már meggyógyultak, közülük azoknak, akiknek súlyos tüneteik voltak, levelet küldtek, hogy a vérplazmájukkal segíthessenek a súlyos állapotúaknak. A mintavételek száma meghaladta a 67 ezret. Müller szerint elértük azt a pontot, hogy egyenletes a járvány terjedése. Főleg a szociális intézményekben, zárt közösségekben terjed a vírus, illetve azokban a kórházakban, amelyekben betegeket kezelnek. Jelenleg a kórházakban 976 koronavírusos betegek látnak el. A legtöbb fertőzött Budapesten és Pest megyében van.

A tesztekről ismét beszélt a tisztifőorvos. A vírus örökítőanyagát kimutató vírus azt mutatja ki, éppen fertőzött-e a beteg, a gyorstesztek az ellenanyagot mutatják ki, vagyis azt, átesett-e valaki a fertőzésen. A WHO azonban egy új gyorstesztet is említ már, amelyik az örökítőanyagot mutatná ki. A vizsgálatok szerint az antitestek termelése sok esetben a fertőzés után két héttel kezdődik meg, ezért főleg a populáció átfertőzöttségének kimutatására alkalmasak. Magyarországon is készülnek ilyen felmérésre.

Nyájimmunitás alakulhat ki a vakcina után

Ha lesz védőoltás, lényegesen könnyebb helyzetbe kerül az ország, a vakcinával gyorsan kialakítható a nyájimmunitás - mondta Müller Cecília. A magas kockázatú betegeket védőoltással meg lehet védeni.

Több tucat intézményhez 6,5 millió védőeszközt szállítanak ki - mondta Lakatos Tibor ezredes. Megjelent az a kormányrendelet, amely alapján az önkormányzatok kötelesek óvodai és bölcsődei gyermekfelügyeletről gondoskodni. A munkahelyi gyermekfelügyeletről is rendelkezik a rendelet. Három álhírterjesztéssel kapcsolatban is indult eljárás, és vádemelési javaslatot tettek. Eddig 37350 kijárási korlátozással kapcsolatos szabályszegés volt. Eddig összesen 25 közveszéllyel fenyegetés és 76 rémhírterjesztés miatt indult eljárás.

Az orvosi maszkokat használat után el kell dobni, ezeket elsősorban az egészségügyi dolgozóknak kell viselni, az utcára többször használható textilmaszkokat javasolt Müller Cecília

A kismamák nagyon ritkán adják át a fertőzést a magzatuknak, de születés után védeni kell a magzatot, még a szoptatást is ajánlja a WHO a koronavírusos édesanyák számára, mert ezzel a gyerek immunitást kaphat. A szoptatást viszont maszkban kell végezni, mert a nyálcseppektől kell a babát megvédeni, az anyatej nem fertőz. Apás szülésre a látogatási tilalom idején is van lehetőség - tette hozzá a tisztifőorvos.