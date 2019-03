Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az államtitkár szerint eljutottunk az egyenjogúság azon pontjára, ami a nőket megilleti

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára szerint eljutottunk az egyenjogúság azon pontjára, ami a nőket megilleti - idézi az MTI a politikust.

A magyar kormánynak kiemelt célkitűzése, hogy a nők foglalkoztatását, munkaerő-piaci elhelyezkedését a lehető legnagyobb mértékben elősegítse - mondta Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára egy diplomaosztón.

2019-ben kijelenthető, tényleg mindenki talál magának munkát, aki valóban dolgozni akar.

Elmondta, manapság a felsőoktatási intézményekben a nők aránya már magasabb, mint a férfiak aránya. A 2017-es mikrocenzus alapján már a teljes társadalomban magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők aránya, mint a férfiaké. Értékelése szerint

eljutottunk az egyenjogúság azon pontjára, ami a nőket megilleti.

Ezzel együtt úgy vélte, a 21. században Magyarországon a nőknek nem az a legnagyobb kihívás, hogy munkát találjanak, vagy hivatásukban ki tudjanak teljesedni, ennél is fontosabb a munka és a magánélet összehangolása. Ezt kívánja elősegíteni a magyar kormány azáltal, hogy segíti a nőket abban, otthon maradhassanak gyermekükkel, vagy visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Ennek érdekében 2022-ig 70 ezer bölcsőde nyitja meg kapuit - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Illés Boglárka az első női közéleti vezetőképzés diplomaosztóján azt mondta, bízik abban, hogy a képzés folytatódni fog.

Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatója azt mondta: a 2018-ban 16 nővel indult képzés a kezdeti várakozásokat is felülmúlta. Elmondása szerint megpróbáltak gyakorlatközpontú programot kialakítani, amely során az akadémiai, politikai világból is érdekes előadóik voltak. A képzés előadói között szerepelt a program fővédnöke, Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, valamint Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolataiért felelős államtitkára. Több neves külföldi előadója is volt a programnak.

Fontos új hálózat jött létre a résztvevők között, és arra biztatta őket, használják is ezt a kapcsolati hálót.

