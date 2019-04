Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az aszály mellett más baj is érte a termelőket

Akár 50-80 százalékos is lehet a fagykár a kajszi- , és őszibarackosokban a Délalföldön, Kecskemét, Röszke és Zákányszék térségében – mondta az InfoRádiónak Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

Akkora fagykár, mint tavaly volt, még nincs. Március 20-én és 25-én hajnalban voltak -3 és -6 fok körüli hidegek Kecskemét és Röszke térségében.

A déli településeken jelentős fagykárok is jelentkeztek. Két-három hét múlva érkezik a természetes gyümölcshullás, akkor lehet majd látni, pontosan mekkora a kár - olvasható az Infostarton.

A leginkább érintett ültetvények Mórahalom térségében vannak. Hiába védekeztek a gazdák füstöléssel, fagyvédő öntözéssel. Ezek a gyümölcsök azért járnak így gyakran, mert ha a fák mélynyugalmi állapotának végén jó az idő, rögtön megindul az élettevékenységük. A fagy a rügyeket is, a virágbimbókat is károsítja. Most sem volt kemény tél, korán kezdődött a virágzás.

