Az Auchan, a Spar és a Tesco is vallott, mi jön a következő hónapokban

A járvány második hulláma már elérte Magyarországot, ami kihat az élet minden területére, így a vásárlásra is. Az Auchan, a Spar és a Tesco online shopjában sem gondolják, hogy ezúttal legyűrné őket a vásárlási roham, de folyamatosan nő a forgalom, egyre többször, egyre többért vásárolnak a magyarok.

Az idén tavasszal alaposan felbolygatta az online vásárlások piacát a koronavírus. A kijárási korlátozás olyanokat is netes rendelésre ösztönzött, akik erre korábban nem is gondoltak. Ráadásul megindult a készlethalmozás is, aminek következtében hosszú lett várakozási idő, időszakos áruhiány lépett fel. A helyzet egyébként a nyár előtt stabilizálódott. A második hullám, bármennyire durvának is tűnik most, érzékelhetően már nem hozta annyira lázba a magyar háziasszonyokat - kézdi cikkét az Azénpénzem.hu.

A portált Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője arról tájékoztatta, hogy most "bespájzolást" nem tapasztalnak, de magas szinten maradt a forgalom, egyre többen vásárolnak így. Az első hullámhoz hasonló megugrást a rendelésszámok terén eddig a Tescónál sem tapasztaltak, de az összeg a szezonalitás miatt nő. Az Auchannál az online kosár értéke jelenleg akár kétszerese vagy háromszorosa is lehet a hagyományosnak, tavasz óta kitart a lendület a webshopban.

Az ősz további részében a Sparban egyenletes keresletre számítanak, nem úgy az Auchan online shopjában, ahol megugrásra számítanak, míg a Tesco a téli szezonnak megfelelő bővülést vár.

Felmérések szerint a koronavírus-járvány első hulláma után nagyon megugrott a rendszeresen neten vásárló magyarok száma, ez most is azt jelenti, hogy minden harmadik ember rendel online.