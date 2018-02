Az ebédlőig is eljuthat a fagy

Többek között a búzát és a gyümölcsöket is veszélyezteti a fagyos időjárás. Ugyanakkor van jó oldala is a kemény hidegnek.

"Okoz-e károkat a mezőgazdaságban a tél végi hideghullám?" - ezzel a kérdéssel kezdődik az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján megjelent egyik cikk. A válasz pedig, hogy elképzelhető.

Bár csütörtökön jön a meteorológiai tavasz és a hét végére enyhülés várható, addig fagyos lesz az idő, amely a mezőgazdaságban is pusztítást okozhat. A földeken álló víz már jéggé fagyott, ez a héten nagyrészt így is marad. A heti csapadék majd a hét végén, a jövő héten olvad majd el, de a talaj addigra mélyen átfagy, így alig fog tudni beszivárogni, a jövő hétre a belvizes területek kiterjedése szinte biztosan tovább nő.

A káposztarepce erősen károsodhat az erősen nedves körülmények és mínusz 6-8 fokos hőmérséklet esetén. A mostani fagy az őszi búzának is árthat. A várható hóesés miatt kialakuló hótakaró ugyan védelmet nyújthat a vetésnek, ám a szél miatt nem lesz egyenletes. A mínusz -15 fok körüli, vagy az alatti hideg inkább csak egy nap, csütörtökön alakulhat ki, de akkor is csak helyenként, ami viszont az egyes gyümölcsösökre is veszélyt jelent. A met.hu szerint van azért jó oldala is a fagynak: kevesebb kártevő, kórokozó lesz.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.