Az ellenzék szerint gyenge az eddig bejelentett kormányzati mentőcsomag

Semjén Zsolt által benyújtott salátatörvény a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban is tartalmaz jogszabály-módosításokat, de számos más intézkedést is, amelyek nincsenek összefüggésben a járvánnyal. Mint például, hogy eltörölnék a városligeti változtatási tilalmat, budai ingatlanokat adnának ingyen Schmidt Mária alapítványának, eltörölnék a nemváltoztatás jogát, kötelező műemlék-felújítást írhat elő az állam, és elvették volna a polgármesterek döntési jogát is a védekezésben, de azt végül visszavonták. Egy másik törvényjavaslat szerint tíz évre titkosítanák a Budapest-Belgrád-vasútvonal felújításának részleteit. A veszélyhelyzetben nyújtottak be hat felsőoktatási intézmény átalakításáról, állami helyett alapítványi fenntartásba helyezéséről is jogszabályokat.