Az energiaforradalom küszöbére lökik a hazai rendszert a napelemek

A március 15-i jó idő - egész nap felhőtlen ég, napsütés, tiszta levegő - rekordszintű termelést hozott a hazai napelemipar számára. Az áramhálózatba feltöltött mennyiség már látható mértékben összevethető a paksi erőmű termelésével - és a "forradalmi hangulat" nem csak a napelemrétek, de a háztáji erőművek szintjén is megjelent.

Újabb rekordot dönött meg a magyarországi napenergia rendszer vasárnap. A március 15-i egész napos, tavaszi jó idő megtatte a hatását: a rendszerirányító Mavir adatai szerint dél körül a naperőművek pillanatnyi teljesítménye megközelítette a 800 megawattot (MW).

Ami tavaly áprilisban 400 MW fölé ugrásokat mutattot, az szeptemberben 511 MW-ra javított rekordértéket jelentett, míg néhány hete - 2020 februárjában - ezt a csúcsértéket is felülírta a rendszer - akkor 600 MW feletti értékre. Március 15-én nemcsak, hogy "meglett" a következő szintet jelző 700 MW-os új viszonyítási pont (ezt egyébként március 5-én majdnem sikerült megugrani, de akkor végül 697 megawattig tartott a rally), de délben, majd' két órán keresztül 794 MW körüli értéken táncoló adatokat rögzített a Mavir.

Ahogyan az alábbi ábrán is látható, a nap (sárgával jelölve) rendszerszinten nézve sem csupán "hol süt, hol nem", mivel a Mátrai Erőmű (pirossal jelölve) és a földgáz tüzelésű erőművek (türkizzel jelölve) potenciáját is képes volt közel egy műszaknyi időtartamra meghaladni. Ami ennél is fontosabb: számítások szerint tegnap a napelemek mintegy 6,1 GWh "termést" adtak le a hálózatba - ami az aktuális paksi atomerőművi termelésnek (kékkel jelölve) nagyjából a 15 százaléka.



Magyarországi villamos energia termelés 2020. március 15-én (forrás: Mavir)

A napokban épp a paksi erőmű problémájával kapcsolatban írtuk meg, hogy a négyblokkos nukleáris rendszerben továbbra is gyakoriak a nem tervezett termeléskiesések; március 5-én a tavaly is visszatérő hibákat produkáló Paks 2-blokk fele "veszett el" úgy, hogy a hiba kijavításának határidejét többször is módosítani kellett, pénteken pedig - igaz, csak pár órára - hasonló hibával a Paks 3-as blokk fele "tűnt el" a termelési statisztikából.

(A Paks 2. blokkon jelentkező generátorhiba kijavításával kapcsolatban a jelenlegi helyzet az, hogy az először március 6-ra, majd március 11-re ígért teljes termelésre visszaállítás máig nem történt meg. A legújabb értesítés március 17-én, 19.00 órára ígérte a rendszer hibájának kijavítását. Az így lassan már két hete kiesett 240 MW teljesítmény óránként 1 millió forint veszteséget termelhet a cégnek, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag 300 millió forintos mínuszt könyvelhet el. (2018-ban összesen 15 milliárd forint nyereséget produkált.)

A Mavir felkészült A Mavir közleményt adott ki a koronavírus okozta járványügyi helyzet céget érintő fejleményeiről. E szerint a villamos energia rendszerirányítója - mely "garantálja Magyarország villamos energia ellátásbiztonságát, felügyeli és működteti a kritikus infrastruktúrának számító nagyfeszültségű villamos energia átviteli hálózatot, valamint összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal" - biztosítani fogja a zavartalan ellátást. A cég pandémiás intézkedési tervvel készült fel a folytonosságának biztosítására. "Célunk az, hogy megvédjük munkatársainkat a vírus okozta megfertőződéstől, különös tekintettel a vezénylőben, a távvezetéki munkálatokon és alállomásokon szolgálatot teljesítő, speciális szakértelemmel rendelkező kulcsmunkatársakra." - hangsúlyozta Biczók András, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a fokozott biztonsági intézkedésekkel olyan vészhelyzetre is felkészültek, hogyha a központi vezénylőben rendszerirányítási feladatot teljesítőknek a külvilágtól akár heteken keresztül izoláltan kell végezniük munkájukat.

A magyarországi napelemes termelés folyamatos térnyerése az energiamixben - vagy ha úgy tetszik: a permanens forradalmi hangulat - eztán csak fokozódni fog, és mivel az új napelemrétek beüzemelési hulláma is tovább tart, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan 1000 MW termelésre is képes lesz a rendszer. Ennél jóval tovább is van még út a szektor előtt, mivel a jelenleg 1300-1500 MW beépített termelőkapacitáshoz képest a kormány energiastratégiája 2040-re 12 ezer MW napelemes termelőerővel kalkulál.

Azonban nem csak a napelemes erőművek remekeltek március 15-én: a Napelemhasználók klubja nevű Facebook-csoport tagjai egymás után posztolták ki a vasárnapi rendszerrekordjukat. Volt, ahol olyan jól termeltek a panelek, mint "akármelyik nyári nap"; egy másik, valóban tipikusan családi méretű (4,77 kW beépített kapacitással épített) rendszer pedig a nap folyamán több mint két napra elegendő (26,16 kWh) áramot termelt a tulajdonosának.