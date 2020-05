"Az HIV-től féltem, de egy vacak nátha miatt halok meg"

A koronavírus-járvány okozta gazdasági károk egész országokat tesznek most tönkre, de vannak társadalmi csoportok, amelyeket halálra is ítél a mostani helyzet és az elrendelt védekező intézkedések. Az olyan perifériára szorult rétegek, mint a mélyszegénységben élők, a szexmunkások, vagy a feketegazdaság szereplői most szó szerint a túlélésükért küzdenek. Bár könnyű lemondani róluk, az ő helyzetük rosszabbá válása teljesen megváltoztathatja az ország bűnügyi helyzetét.

"Aki prostinak áll, ne lepődjön meg, ha elbánik vele az élet. Hát azért meglepődtem és aggódom" - ennél vulgárisabban, de ezekkel a szavakkal jellemezte a helyzetét egy szexmunkás, akivel az egyik internetes közvetítő oldalon vettük fel a kapcsolatot. Az alig nagykorú lány eleinte megpróbált webkamerás szexműsorokat készíteni, de új arcként, gyenge számítógépes ismeretekkel eleve kevés esélye volt, de a műfajban tapasztaltabbak is azt mondták neki, hogy a koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet. Azóta sikerült elhelyezkednie árufeltöltőként, de tud olyanokról, akik nem voltak ennyire szerencsések, mert munkatapasztalat nélkül a kiskereskedelmi cégek inkább nem őket választották. "Egy ilyen szerencsétlenre jut ötven most kirúgott multis" - vélekedett a helyzetről, mert ő hallott feketén foglalkoztatott takarítóról is, akit igazolható referenciák nélkül több helyről is elhajtottak.

A koronavírus-járvány elleni legfontosabb védekezési mód, amit agyon is sulykolnak az embereknek, hogy mindenki figyeljen oda a szociális távolságtartásra, óriásplakátok, maszek módon a társasházi lépcsőházakba, liftekbe, élelmiszerboltokba kihelyezett tájékoztatók figyelmeztetnek mindenkit arra, hogy kerülje az olyan szokásos üdvözlési formákat, mint a kézfogás, az ölelés vagy a csók. Akit ezek elkerülnek, azok a tévében vagy a Youtube-on hallják ezt Győrfi Páltól az Országos Mentőszolgálat szóvivőjétől. A szex pedig sokkal közelebbi érintkezés ezeknél.

Még van, aki dolgozhat

"Amíg vannak olyan vendégek, akik a jelenlegi helyzetben is igénybe veszik egy szexmunkás szolgáltatását, addig lesznek dolgozó szexmunkások is. Egyébként sokan online próbálnak dolgozni a jelenlegi helyzetben. De ezt nem teheti meg mindenki, már csak a dolog technikai igényei miatt sem" - válaszolta a Napi.hu megkeresésére Montvai Hanna a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületétől (SZEXE) arra a kérdésünkre, hogy milyen most az érintettek helyzete. A szakértő közölte, hogy rengetegen maradtak teljesen bevétel nélkül, másoknál pedig a jövedelem jelentősen lecsökkent.

Bár Magyarországon kevesen tudják, de legális a szexmunka: csuka fogta róka módon lehet vállalkozóként kijelölt területeken (például türelmi zónákban) szexuális szolgáltatást nyújtani, csak éppen ilyeneket nem jelöltek ki. A leginkább törvényes megoldás, ha valaki három hónapnál nem régebbi orvosi igazolással, a védett közintézményektől távol, vagy saját tulajdonú ingatlanban dolgozik. Ekkor kötelező vállalkozói engedélyt kiváltani, számlát adni és adózni a bevételek után. A cikk elején idézett lány eddig legálisan, "fizikai közérzetjavító szolgáltatás" címen adózott a tevékenysége után, teljesen legálisan ő sem dolgozott: az ingatlan, ahol a vevőket fogadta egy albérlet volt, így ha elkapták volna, a tulajdonos ellen akár kerítés miatt indulhatott volna eljárás.

Ez a kitekintés azért fontos, mert jól példázza, hogy a szexmunkások helyzete eleve mennyire rendezetlen, sokan emiatt teljesen a perifériára szorultak, akkor is, ha önként és szabályosan próbáltak így dolgozni. Járvány nélkül is problémás volt a hozzáférésük a szociális intézményrendszerhez, vagy az egészségügyi ellátáshoz. Most ez a társadalom a sztereotípiák által kevésbé érintett csoportjaira is igazzá vált, nemhogy rájuk.

"A szexmunkások hozzáférése a megfelelő egészségügyi ellátáshoz olyankor is problémás, amikor nem egy világjárvány közepén vagyunk, az őket érő előítéletből fakadó megkülönböztetés mindig is erősen megnehezítette ezt, pedig ez kiemelten fontos lenne mindenki számára. Mi igyekszünk a hozzánk fordulókat a lehetőségeink szerinti legtöbb információval ellátni, és olyan szakemberekhez irányítani, akik egyenlően bánnak velük" - tette hozzá Montvai, de hangsúlyozta, hogy nem mindenki tud élni ezekkel a lehetőségekkel.

Ők leginkább azok, akikre igazak az olyan sztereotípiák, hogy kényszerítik őket a prostitúcióra stricik vagy madámok (ez utóbbi két tevékenység egyébként legálisan sehogyan sem űzhető Magyarországon). "Természetesen nőtt a kiszolgáltatottságuk azoknak, akiket prostitúcióra kényszerítenek. Nem dönthetnek sem a saját egészségük védelméről, sem a családjuk egészségének védelméről. A bevételek lecsökkenését is az áldozatok sínylik meg, ez gyakran jelentheti, hogy még többet, még rosszabb körülmények között kénytelenek dolgozni. A családon belüli erőszak áldozatai is többszörösére nőttek meg az egész világon a korlátozások ideje óta, erről sokat cikkeznek, az alapjai ugyanazok: Az erőszaknak, a kényszerítésnek, elszigetelésnek, bántalmazásnak a melegágya a mostani helyzet" - közölte a SZEXE szakértője.

A helyzet nemcsak Magyarországon rossz: az Egyesült Királyságban az érdekvédelmi szervezetek már jótékonysági szervezetek és a kormány segítségét is kérték, hogy megmenthessék a szociális távolságtartás miatt bevétel nélkül maradt szexmunkásokat. "Azonnal sürgősségi pénzügyi támogatásra van szükségük ezeknek a nőknek, akiknek jelenleg nincs mit enniük. Tudjuk, hogy kik ők, és most kell nekik segítenünk, nem pedig néhány hét múlva" - mondta Niki Adams, az Angol Prostituáltak Egyesületének (English Collective of Prostitutes) vezetője a Guardiannek. Tapasztalataik szerint a legtöbb áldozat a koronavírus-járvány miatt megpróbálkozott a webkamerás szolgáltatással, de a többségüknek ebből nem, vagy csak alig lesz bevétele.

"Az Egyesületünk is gyűjt adományokat, és teljes mértékben olyan szexmunkásokhoz juttatjuk őket, akiknek most nagyon nagy szüksége van a segítségre, de ki-ki lokálisan is segíthet" - közölte velünk Montvai Hanna a magyar helyzetről, ami mint látszik, nem sokban különbözik a britekétől. Ahol a magyarhoz képest sokkal inkább rendezettebb a szexmunkások helyzete.

Eleve rossz helyzetben vannak

Nehéz megmondani, hogy Magyarországon hányan vannak az önálló szexmunkások, valamint azok, akiket valamilyen módon kényszerítenek, akár csak annyira is, hogy a bevételeikből valakit fizetniük kelljen. A SZEXE egy 2017-es összesítése szerint legalább 10 ezren lehetnek itthon az érintettek, közülük 57,6 százalék, akinek tovább kell adnia a keresetéből. A Global Slavery Index 2018-as kiadása szerint Magyarországon 36 ezer rabszolga él, akiknek több mint felét a prostitúcióra kényszerítettek teszik ki. A magyar hatóságok szerint is az emberkereskedelem ilyen fajta áldozatai lehetnek többen a legálisan dolgozni próbáló szexmunkásokkal.

Egy tavaly decemberi, az Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkárság által szervezett konferencián a magyar ügyészség és a bűnüldöző szervek is őszintén vallottak arról, hogy nagyon nagy Magyarországról a szexrabszolgák kihurcolása külföldre. A bűncselekményeket nehéz feltárni, tehát még nagyobb lehet a látencia, főként hogy sok áldozat nem is tudja, hogy kényszerítés alatt áll, mert a futtatója, kerítője ajándékokkal látja el, pénzt is ad neki, miközben a keresetének legnagyobb részét elveszi tőle. Szintén a magyar hatóságok részéről hangzott el az, hogy a mélyszegénységben élők közül folyamatosan kerülnek ki újabb és újabb áldozatok, vélhetően nő az érintettek száma is.

"Gondot jelent viszont a látszólagos önkéntesség helyzete. Érvényes beleegyezést kizsákmányolt, kiszolgáltatott nem adhat, azt kell látnunk, hogy nem maga a prostitúciós cselekmény, vagy a bármilyen munkavégzési tevékenység a büntetendő, hanem aki erre rátelepszik" - mondta el az eseményen Huszár Julianna decemberben a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és. Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának előadója, aki arról is beszélt, hogy az ilyen bűncselekmények visszamenőleges felderítésén is dolgoznak, hogy javulhasson a hazai helyzet.

A szexrabszolgák már említett kihurcolása Magyarországról egy szintén csak megbecsülhető méretű probléma, de azt, hogy jelentős tömegekről lehet szó, jól példázzák az olyan tények, minthogy Svájcban, Hollandiában, Németországban folyamatosan nő a magyar lányok aránya. Már szinte közhelyessé vált, hogy Amszterdamban létezik egy Nyíregyháza utca a vöröslámpás negyedben. A járvány miatt most ez a tömeg újra megjelent Magyarországon.

Mint Montvai Hannától megtudtuk, "nagyon-nagyon sokan hazajöttek, hiszen most nem tudnak dolgozni más országokban sem."

Egy szintén az interneten magát hirdető szexmunkás megkeresésünkre telefonon azt mondta, hogy ő maga is külföldről tért haza, mert az árak forintban alacsonyabbak, a megélhetése így tovább tart, de így sem bírná hónapokig. Tud másokról is, akik vele együtt jöttek vissza Svájcból, mert eleve Németországba jártak vásárolni hetente egyszer, mert ott minden olcsóbb volt.

"Minden mocskosabb ember után féltem, hogy elkapok valamit, például HIV-es leszek. Arra nem számítottam, hogy egy nátha miatt éhenhalok"

- jellemezte a helyzetét a járvány után. Ő állítása szerint eleve azért ment ki, mert a magyar helyzet az elmúlt években leromlott. "A fű 20 éve ugyanannyiba kerül, egy menet se drágult semmit, de közben meg minden sokkal többe kerül" - magyarázta el miért távozott, a másik oka az volt, hogy bejelentett munka nélkül iszonyatosan nehéz volt megfelelő orvosi ellátáshoz jutnia.

Hogy az infláció miért kerülte el a szexmunkásokat, nem tudta megmondani. Szerinte az emberek megszokták, hogy ennyit kell fizetni. De felvetésünkre azt is lehetséges oknak tartja, hogy azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb lett a konkurencia, ami miatt úgy is lett volna, aki olcsóbban dolgozik. Megkérdeztük erről a SZEXE szakértőjét is, de szerinte alapos kutatások nélkül erről nehéz lenne véleményt formálni.

A dealerekkel is elbánt a járvány

Hasonló árrögzülés látható a kábítószereknél is: a marihuána ára - ahogy azt pont az idézett szexmunkás is említette - nagyjából fixen 2000-2500 forint között mozog grammonként lassan 20 éve. A drogoknál lényegesebben jobban feltárt a közgazdasági ok-okozati összefüggés, amelyről az Index tavaly készített nagy összefoglalót a fogyasztók tapasztalatait is alapul véve. Ebből kiderül, hogy a leginkább azért nem drágulnak az illegális szerek, mert olcsóbb lett a gyártási technológia, de a leginkább a piacnövekedése okozza ezt. Egyrészt sokkal könnyebb nagy mennyiségű kábítószert csempészni EU-s országok között, másrészt a vevőkör is nagyobb, ami kompenzálja az infláció miatti időarányos bevételkiesést.

Mivel az illegális tevékenységek mögött hasonló motivációs és szabályozó tényezők vannak: félelem a lebukástól, a titkos tevékenység megszervezésének körülményei, valamint a fogyasztók félelme a következményektől - hogy csak a legfontosabbakat említsük.

A koronavírus-járvány a dílereket is elérte, ahogy a gazdaság többi szereplőjét is, viszont az áremelkedés hiánya most nagyon megbosszulja magát. A főbb problémát a könnyűdrogok terjesztőinél nem a Covid-19 miatti távolságtartási előírások okozzák, mint a szexmunkásoknál, vagy a kényszerített prostituáltaknál, bár ez is szerepet játszik. A keresletcsökkenésre például magyarázat lehet, hogy zárva vannak a szórakozóhelyek, így kevesebben vásárolják ezeket az illegális szereket bulizáshoz. Valamint az utcán ténfergő dílereket is könnyebben kiszűrhetik a rendőrök, így hogy a legtöbben otthon maradnak.

A másik viszont a magyarországi drog-ellátási lánc természete: ahogy ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatalának kétévente elkészített jelentése szerint Magyarországon keresztül vezet a világ egyik legfontosabb heroincsempész útvonala, amely ugyanabba a gócpontba, a Balkánra fut be, ahonnan a könnyű drogok többsége is érkezik. A hazai piac ugyanis messze nem önellátó, főként Albániából, vagy akár Közép-Ázsiából érkező marihuána-import fedezi az igényeket. Az európai kokain szállítmányokat pedig a teljes kijárási tilalom alatt lévő Olaszországból terjesztik.

Viszont a szállítmányozási lehetőségek vélhetően teljesen beszűkültek, mert a személyforgalom szinte megszűnt az európai országok között, valamint a járvány miatt nagyjából minden autóst megállítanak a rendőrök. Ha ugyan a tünetek iránt is érdeklődnek, 50-100 kilogramm kábítószerrel az autóban kevesen vállalják a kockázatot a csempészek közül, hogy ennyire közel kerüljenek a lebukáshoz, valamint a szállítmányozás szereplőit is jobban ellenőrzik a járványhelyzet miatt.

Hogy van-e marihuánahiány Magyarországon, egyelőre nem tudni. De ha a korlátozások sokáig fennmaradnak, biztosan erősebben érezhetők lesznek az ellátási zavarok. Egy-két jel már látszik, ugyanis a darkweben már nem kirívó, ha nem a kiváló minőséget hangsúlyozó 4000 forintos áron kínálnak marihuánát.

Bár könnyű azt mondani, hogy a drogdílerek, vagy a szenvedélybeteg fogyasztók meg is érdemlik a sorsukat, ha a koronavírus-járvány miatt gazdasági nehézségekkel szembesülnek, de valójában nagyobb lehet a probléma össztársadalmi kihatása annál, hogy többen szembesülnek megélhetési nehézségekkel az illegalitásban. Ilyenkor ugyanis profilt válthatnak a bűnözők: marihuána helyett betöréseket hajtanak végre. Hogy erre már van esély, az külföldön látszik is: a Skynews arról számolt be, hogy egy kábítószer-árusításra specializálódott brit darkwebes oldalon már sebészi maszkokat árultak inkább, mert arra legalább van kereslet. Sőt, ezt ráadásul csalók csinálták, akik a fizetés után eltűntek és nem szállítottak le semmit.

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatala egy korábbi, még az előző válságról szóló jelentésében arra jutott, hogy a nehéz anyagi helyzet miatt eleve megnő a bűnelkövetések száma, főként a szegényebb réteg körében. A már a válság előtt eleve periféria, vagy illegalitásba szorult rétegek pedig hajlamosabbak lesznek az erőszakos, vagy vagyonellenes bűncselekmények elkövetésre. Igazán nem is a hobbi dílerek esetében jelenthet ez problémát, hanem sokkal inkább azoknál, akiknek ilyen tevékenységből származik a teljes bevételük.