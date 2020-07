Az idei nyaralás tortúrává válhat, spórolja meg a bosszankodást

A koronavírus-járvány a végletekig tolta el a külföldi utazásokat: végtelenül olcsók, de teljesen kilátástalanok is. Főszezonban ennyire olcsó repülőjegyekkel talán még soha sem lehetett találkozni, de a határátkelőhelyeket egyik napról a másikra lezárhatják és jöhet a karantén, vagy a körülményes hazajutás. Fontos tudnivalók nyaralóknak.

Több Balaton, kevesebb Adria, ez legyen most a jelszó

- fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában, amelyben azt is belengette, hogy a június óta - többé-kevésbé - nyitott határok egy részét hamarosan akár újra lezárhatják a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt a közeli és szomszédos országokban.

Ehhez kapcsolódik a Forbes összefoglaló cikke arról, milyen körülményekkel is találkozhatnak azok, akik úgy döntenek, hogy inkább mégsem Balaton, hanem Adria-/Égei-/Ión- vagy éppen más tenger mellett kapcsolódnak ki. A helyzetük ugyanis egy igazi "egyrészt-másrészt", mivel talán még soha nem volt ennyire olcsó elhagyni az országot és egy homokos partra kiülni, de közben óriási kockázatot vállal az, aki elindul.

Elképesztően alacsonyak a repülőjegyárak, a légitársaságok próbálnak valami bevételt szerezni a karanténos időszak után, valamint próbálják rábírni az embereket arra is, hogy utazzanak, ami nagy kihívás, mert a járvány miatt sokan félnek elindulni. Nemcsak a légiközlekedés, hanem a külföldi szállásadók, éttermek is jelentős leárazásokkal várnak mindenkit, mivel a turizmusból élő területeken óriási érvágás, ha az idei szezonban elmaradnak a nyaralók. De a kliensek között így is válogatnak.

Van, aki a járványhelyzet alapján szűr, van, aki az állampolgárság alapján és van aki kötelező tesztet, vagy két hét karantént ír elő. És napról napra változnak a szabályok, illetve az, hogy ki mely országokból fogad turistákat. Ciprus például három csoportba sorolja az országokat és csak az elsőből mehetnek a turisták teszt nélkül, a másodikból negatív teszt kell, a harmadikból nem lehet beutazni. Málta is csak 21 országból engedi a beutazást. A magyar turista jelenleg abban a szerencsés helyzetben van, hogy mehet bárhova - hoz példákat a portál, de kiemelik, hogy Norvégia például senkit sem fogad.

Egyébként az ilyen korlátozások lehetővé teszik a magyaroknak, hogy biztonsági szempontok szerint válasszanak: nem csak aszerint dönthetik el, hogy hova mennek, hanem aszerint is, hogy melyik ország milyen más területekről enged be embereket. Például érdemes lehet odamenni, ahova az oroszok, ukránok, brazilok, vagy éppen az olaszok és a spanyolok nem mehetnek.

"Az utazás legnagyobb rizikója természetesen az, hogy mi magunk megfertőződhetünk. (Ez persze itthon maradva is bekövetkezhet.) De tönkre tudja tenni a nyaralást az is, ha a környezetünkben észlelnek fertőzést, ezért mi is karanténba kerülünk. Ezért célszerű jól elkülönülő szállástípust választani a sok szobás szállodák helyett. Az is kockázat, hogy mire elindulunk, megváltozik valamelyik ország besorolása. Nincs kizárva, hogy a célország vezet be szigorúbb intézkedéseket. Ha ez kötelező teszt, az csak macera, esetleg plusz költség, ha viszont karantén, az ellehetetleníti az utazást" - veszik sorra a cikkben, ahogy azzal a kockázattal is érdemes számolni, hogy Magyarország kockázati besorolása is megváltozhat a nyaralás alatt, ha hirtelen tömeges megbetegedésekkel járó második hullám indulna.

Erre akár amiatt is lehet esély, hogy amíg valaki nyaral, behurcolják Magyarországra a vírust: Montenegró például mintaállam volt, ahol heteken át egy darab fertőzöttet sem találtak, majd a szerb és bosnyák határokon át behozták azt az utazók. A szintén alacsony esetszámokat mutató Portugália helyzete pedig megmutatja, hogy mi is a veszély: ahogy elkezdtek romlani a járványügyi mutatók, Ausztria azonnal betiltotta a két ország közötti légiforgalmat. Egy ilyen döntéssel elvileg akár kinn is ragadhatunk a nyaralás helyszínén, de erre még sincs sok esély.

Az olcsó repülőjegyek mellett a repülés ellen szól, hogy a légitársaságok össze-vissza változtatják a szabályozásaikat: egyik nap még javaslat, hogy ne lehessen használni a fedélzeti csomagtartókat a repülőgépeken, majd már kötelező is az. Az utas így nehezen tudja eldönteni, hogy milyen bőröndbe is csomagoljon: olyanba, amit vihet magával a fedélzetre, vagy olyat, amit beraknak a törzsbe.

"A legfontosabb jótanács, sőt inkább alapszabály a szervezéshez, hogy semmiből se foglaljunk nem lemondhatót. Szállásnál ez alap, sőt, ráér last minute-ben, indulás előtt pár nappal választani és foglalni. Autóból is szinte mindenhol van bőven és esnek az árak is, ha nem jön elég foglalás, ráér indulás előtt intézni a bérlést. Sőt, a legtöbb szigeten a helyszínen is ráér, a helyi szolgáltatók nem olyan szigorúak az önrész-zárolásokkal, mint a nagy globális szolgáltatók" - jegyzi meg a Forbes.