Az idén is sokan kezdik hitelből a tanévet

Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet az idén elkezdeni az új tanévet egy felmérés szerint. Vagy még többől, mert sokan hitelből oldják meg a nagyobb kiadásokat, mint a számítógép, az íróasztal beszerzése vagy az albérletnél elvárt több havi kaució. Banki hitelakciók az idén nem lesznek, 0 százalékos thm-mel azért készülnek majd a kereskedők.

Szeptember 1-jén a jelen állás szerint normál üzemmódban indul az új tanév. Sok családnak pedig, mint minden évben, az idén is komoly kiadásokkal jár az iskolakezdés. A füzetek, írószerek mellett sok gyerek számára ilyenkor vásárolják meg az íróasztalt, a megfelelő széket, de számítástechnikai eszközökre is szükség lehet főleg miután nem lehet tudni, bevezetik-e ismét a digitális távoktatást, ahogy az tavasszal történt.

Gyermekenként 30-40 ezer forint

Kellhetnek ezen kívül új ruhák, tornacipő, sportfelszerelés, ünneplő öltözet is. Sőt arra is készülhetnek lelkiekben a szülők, hogy mi történik, ha az iskolában felüti a fejét a koronavírus-fertőzés, és ennek folyományaként esetleg átmenetileg bezárják az egész intézményt.

A Vatera friss felmérése szerint épp ezért az idén eleve többet is szánnak a szülők az iskolakezdésre, mint korábban. Gyermekenként átlagosan 33 560 forintot terveznek elkölteni a szülők a becsengetéshez kapcsolódóan, míg tavaly ez az összeg átlagosan 15-25 000 forint között mozgott. Nagyon kevesen vannak azok (13 százalék), akik 10 000 forint alatti összegből oldják meg a kötelező iskolaszer vásárlást, illetve elenyésző, mindössze minden tizedik család hozza ki 10 000 és 15 000 forint közötti összegből

A kutatásban résztvevők negyede (26 százalék) 15 000 - 25 000 forintot áldoz a beiskolázásra gyermekenként és még ennél is többen vannak azok (29 százalék), akik 25 000 - 40 000 forintot is fognak erre a célra szentelni. Majdnem minden negyedik ember (22 százalék) még 40 000 forintnál is többet tervez idén az iskolakezdésre fordítani. Volt olyan szülő, aki 600 000 forintot ütemezett be a szeptemberi előkészületekre, ami egy teljes tanulószoba berendezéséhez bútorokkal és informatikai eszközökkel reális összeg lehet. A felmérés szerint tehát egy két-három gyerekes családban 100 ezer forint extra kiadás augusztus végén, szeptember elején teljes reális.

A hitelstatisztikák megugranak szeptemberben

A családok egy részének van ennyi megtakarítása, sokaknál azonban évről évre hitelből indul az új tanév. A válságos években különösen szembetűnő ez, a hitelstatisztikákon is nyomot hagy. A 2008-2009-es krízis idején megugrott a tanévkezdés idején például a folyószámahitelek mennyisége, vagyis sok család számlája került mínuszba a tanév elején. A válság csillapodásával ez a trend megszakadt, és a hitelállományok augusztus végi, szeptemberi megugrása már nem volt olyan jelentős mértékű.

Az augusztus vége, szeptember eleje azért továbbra is erős időszaknak számít a bankok beszámolói szerint. A tanuláshoz szükséges felszerelések mellé ugyanis ebben az időszakban jönnek azok a nagyobb, több százezres kiadások, amelyek a tanulószoba kialakításához kapcsolódnak, egyetemista gyereknél a tandíj és az albérleti díj, kaució miatt kell mélyebben a zsebbe nyúlni.

Az elmúlt években rendre meghirdették nyárra az akcióikat a bankok, arra biztatva a családokat, hogy személyi hitelből finanszírozzák ezeket a költségeket, az idei év viszont különlegesnek számít. A növekvő munkanélküliség miatt egyre több család marad jövedelem nélkül, az árak viszont gyorsan emelkednek, a fogyasztási hitelezés pedig takaréklángon üzemel. A lakossági fogyasztási hitelek ugyan olcsók az 5,7 százalékos thm-plafon miatt, de keveset folyósítanak belőlük, a hitelkártyák értékesítését is csak néhány piaci szereplő erőlteti. Valószínűleg lenne tehát igény arra a megroggyant anyagi helyzetű családoknál, hogy hitelből oldják meg az égetően szükséges kiadásokat, de ez most nem lesz könnyű.

A bankok nem akcióznak, de a kereskedőknél lesz 0 százalékos thm

A korábbi évekkel ellentétben az idén nem lepték el iskolatáskás gyerekek a bankok honlapját. Az MKB Banknál ugyan azt tapasztalják, hogy a személyikölcsön-értékesítésnél az iskolakezdés mindig kiemelt időszaknak minősül. Az idén is növekvő érdeklődésre és növekvő átlagos hitelösszegre számítanak fedezetlen személyi kölcsönöknél, de kifejezetten az iskolakezdésre nem készülnek hitelakcióval. Ez egyébként érthető, hiszen az év végéig 5,7 százalékban maximált thm a fogyasztási hiteleknél már éppen eléggé akciós

A Magyar Cetelem Banknál az elmúlt években jelentősebb, de folyamatosan csökkenő növekedést tapasztaltak az augusztus végi, szeptember eleji, iskolakezdés időszakban mind áruhitel, mint hitelkártya termékek esetén kifejezetten az iskolakezdéshez szükséges műszaki cikkek beszerzése miatt. Az idén ez kisebb lehet, a pénzügyi intézmény szerint ebben az is szerepet játszhat, hogy a tavasszal bevezetett digitális tanrend miatt a számítástechnikai eszközök beszerzésén a családok már túlestek. Maga a Cetelem sem tervez az idén kifejezetten iskolakezdési akciót, de az áruhitelt nyújtó partnereinél minden bizonnyal lesznek ehhez kapcsolódó akciók. Ezek jellemzően 0 thm-es áruhitelek különféle műszaki cikkekre.

A Budapest Banknál is nő ilyenkor az igény a hitelekre, az ügyfelek náluk is főleg számítástechnikai eszközöket vesznek részletre. A személyi kölcsönök piacán az új folyósítások jelentősen visszaestek a koronavírus-járvány miatt a tavalyi év azonos időszakához képest. A személyi kölcsönöknél az átlagos hitelösszeg 2019-hez képest nem változott, megközelítően 2 millió forintot kérnek a kliensek. A bank kiskereskedő partnereinél minden évben van egy iskolakezdési akciós időszak ("Back to School" kampány), ennek keretében elérhetők 0 százalékos thm-ű áruhitelek az idén is.