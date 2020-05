Az ipart nem hatotta meg a kormány ígérete

Májusban - vélhetően a kormányzat által bejelentett járványügyi lazítás hatására - szinte minden ágazati és a fogyasztói bizalmi index is egyharmadát ledolgozta áprilisi drámai zuhanásának, az iparban azonban még tovább erősödött a pesszimizmus. A GKI konjunktúraindexe áprilisi 29 pontos esése után 5 ponttal, -28-ra emelkedett, ami még mindig átható pesszimizmust tükröz. A fogyasztói bizalmi index több mint 10, az üzleti csak 3 ponttal nőtt, igaz az áprilisi zuhanás is az üzleti szférában volt nagyobb (37, illetve 25 pont).

Az üzleti szférán belül áprilisban legkevésbé az ipari várakozások zuhantak, azonban az esés, ha már nem is jelentősen, de az ágazatok közül egyedüliként májusban is folytatódott. Különösen a rendelésállományról - ezen belül az exportról - alkotott ipari vélemény romlott jelentősen tovább, de rosszabb lett az elmúlt időszaki termelés, valamint a készletek megítélése is. A termelési kilátásokat azonban kissé jobbnak érezték a válaszolók.

Az építőipari várakozások májusban kissé javultak. Az áprilisban drámai módon pesszimistává vált mélyépítő cégek várakozásai sokkal kedvezőbbek lettek, a magasépítőké viszont még borúlátóbbá vált, a két alágazat véleménye már nincs messze egymástól. Az ágazat előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettsége tovább romlott, a rendelésállományoké lényegében nem változott.

Májusban a szolgáltatói mellett a kereskedelmi bizalmi index javult a legnagyobb mértékben. Az eladási pozíció megítélése ugyan jelentősen tovább esett, a várható rendeléseké viszont ennél is sokkal erőteljesebben javult. A készletszínvonal is megközelítette márciusi értékét. A szolgáltató cégek körében az elmúlt időszak üzletmenetének, forgalmának és létszámának megítélése tovább romlott, a következő hónapokat azonban az áprilisinál mindezen szempontból kedvezőbbnek látták a válaszolók.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága az áprilisi zuhanás után májusban kissé javult, de még nagyon messze van a márciusitól. Mintegy hét év után ismét több, ráadásul lényegesen több a létszám csökkentését, mint növelését tervező cég. A legrosszabb a helyzet az iparban.

A lakosság körében májusban érezhetően enyhült a munkanélküliségtől való, áprilisban kialakult pánikszerű félelem, de az áprilisi romlásnak csupán egyötödét sikerült korrigálni, s továbbra is messze ez a fogyasztók által legaggasztóbbnak érzett tényező. Az áremelési törekvés az iparban erőteljesen, az építőiparban kissé gyengült, az iparban már többen voltak az áresésre, mint emelkedésre számítók. A szolgáltatásoknál és főleg a kereskedelemben viszont erősödött az áremelési szándék, miközben a fogyasztók inflációs várakozása enyhült, bár még messze van ma márciusitól.

A magyar gazdaság jövőjének megítélése májusban nagyon sokat javult, az áprilisi óriási esésének mintegy háromnegyedét ledolgozta, de továbbra is nagyon rossz hangulatot tükröz. Legrosszabb az építőipari, a legkevésbé a kereskedelmi cégek értékítélete. Sokat javult a fogyasztók véleménye is.