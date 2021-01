Az LMP szerint a kormány átverte a nyugdíjasokat

Az LMP szerint a kormány durván átveri az időseket a minimálnyugdíj "bebetonozásával" és a járadék infláció alatti emelésével. Schmuck Erzsébet, a párt társelnöke ezért arra szólítja fel a kabinetet: januárban 4 százalékkal emelje a nyugdíjakat, a minimálnyugdíj összegét pedig növelje a jelenlegi két és félszeresére, vagyis 71 ezer forint fölé.

Miközben az autópálya-matricák az inflációra hivatkozva 3,9 százalékkal drágulnak, a nyugdíjakat csupán 3 százalékkal emeli a kormány januárban. A különbözetet év végén kapják meg az idősek, addig a kormány "ingyen használja" a pénzüket - sérelmezte a politikus.

A minimálnyugdíj idén se nő, ahogy az elmúlt tizenhárom évben is változatlanul 28 ezer 500 forint volt, vagyis még az inflációt sem követi. Minderről a tizenharmadik havi nyugdíj első negyedének kifizetésével próbálja elterelni a figyelmet a kabinet - mondta Schmuck Erzsébet, aki mindezt a kormány legnagyobb szemfényvesztésének tekinti. Az összeggel ugyanis szerinte épp csak ellensúlyozni lehet az idősek elszegényedését.

A kormány az élelmiszerek drasztikus drágulását sem kompenzálja számukra - jelentette ki -, ami a nyugdíjas társadalom szétszakadását eredményezi, de azt is, hogy a járadékok értéke a bérekétől is egyre távolodik. Eközben tavaly nem volt sem nyugdíjprémium, sem "a szokásos alamizsnák", vagyis rezsiutalvány vagy Erzsébet-utalvány sem érkezett. Az ellenzéki politikus az alapvető élelmiszerek áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését is szorgalmazta.