Az MNB mélyen belevizslat majd a nyugdíjpénztárak tárcájába

Eddig is szigorú adatszolgáltatási kötelezettségek vonatkoztak a nyugdíj- és egészségpénztárakra, de ez most tovább szigorodik egy friss módosítás értelmében. Kevesebb idejük marad a hibajavításra is, szigorodik a felszámolásról szóló tájékoztatási mód is.

Új adatszolgáltatási kötelezettségeket és előírásokat rendel el egy friss, a Magyar Közlönyben megjelent MNB-rendelet. Az érintettek az önkéntes nyugdíjpénztárak, a magánnyugdíjpénztárak, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak.

A rendszeres és eseti adatszolgáltatások lényege, hogy a szerveknek negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést kell teljesíteniük az MNB részére. Míg a felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztáraknak a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést kell gyártaniuk és a fordulónapot követő 30 munkanapon belül meg kell küldeniük a felügyeletnek. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít majd.

Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár szintén előírt határidőre kell, hogy negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesítsen a jegybank felé. Felszámolás alatt ezekre is a ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a nyugdíjpénztárakra.

Változás még, hogy az adatszolgáltatók a felügyeleti jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az "Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához" megnevezésű rendszerébe kell feltölteniük.

Módosul annak szabályozása is, ha a jegybank megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére - áll a közlönyben.

A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, amikor az új adatszolgáltatást visszamenőlegesen is el kell készíteniük majd összefoglaló táblázatban az előző évre vonatkozóan.

A módosításokkal átfogóbb képet kaphat majd a jegybank a pénztárak működéséről, valamint a bennük kezelt vagyonról.