Az okos gazdáké a jövő

Digitális technológiákat tesztel az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az agrárium zöldítése érdekében.

Több párhuzamos projektbe kezd Magyarország egyetlen, kifejezetten fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó önálló szervezete, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi), amelyek lényege a fenntartható gazdálkodás támogatása digitális technológiák alkalmazásával. A többek között talajszkennerrel és talajszenzorokkal végzett kutatások összhangban állnak a Digitális Agrár Stratégia (DAS) céljaival.

A digitális forradalom hamarosan gyökeresen átalakítja a mezőgazdaságot is. A jövő az okos (öko)gazdáké, új kutatásainkkal számukra dolgozunk ki olyan gyakorlatokat, amelyeket a fenntartható termelés szolgálatába állíthatnak - mondta a projektindítások kapcsán Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője. A kormány által augusztus 1-én elfogadott DAS kiemelt célként jelöli meg a következő néhány évre a mezőgazdasági termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztését, amely elősegíti a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazását.

Mára világszerte sok helyen alkalmaznak például gps-vezérelt traktorokat, talajtérképeken alapuló precíziós tápanyagellátást, és már a drónok által végzett precíziós növényvédelemhez is adott a fejlesztési háttér. A digitális technológiákat eddig azonban elsősorban a nagyüzemi, konvencionális mezőgazdálkodás keretrendszerében alkalmazták. Az ÖMKi célja kialakítani a precíziós mezőgazdasági eszközök ökogazdálkodást támogató gyakorlatát. Az ökogazdálkodás alapelve nem az utólagos kémiai beavatkozás, hanem a megelőzés. Kiemelten fontos például a talaj termékenységének és minőségének védelme. Projektjeikben ezért elsősorban a talajt megfigyelő, elemző digitális eszközöket tesztelnek - fogalmazott az ÖMKi ügyvezetője.

A szervezet egyedüli magyar partnerként működik közre a berlini Solarvibes startup innovációja, egy mesterséges intelligencián alapuló okos eszközrendszer tesztelésében. A fejlesztés alapja egy napenergiával működő szenzorcsoport, amelynek adatai alapján a mesterséges intelligencia képes az adott helyre és kultúrára szabott agrotechnikai javaslatokat kidolgozni, így a gazdák a lehető legkisebb kockázat mellett dönthetnek a vetés, a tápanyag utánpótlás, a betakarítás időzítéséről az optimális terméshozam reményében. Az ÖMKi 500 eszközt helyez ki on-farm parnerhálózatán keresztül a hazai gazdákhoz.

Párhuzamos projektben kezdi meg az ÖMKi a vizsgálatokat egy VERIS talajszkennerrel is, amelyet a szári Csoroszlya biofarmon helyez ki. Itt a talaj széntartalmának, vagyis szerves anyag készletének alakulását vizsgálják a kutatók. Megfigyeléseik és a levont következtetések a szkennernek köszönhetően minden eddiginél pontosabb képet adhatnak az ökológiai gazdálkodásban alkalmazott művelési módok talajra gyakorolt hatásairól. A harmadik, az Európai Űrügynökség (ESA) által finanszírozott projektben az ÖMKi kutatói a magyar GeoAdat Kft-vel közösen Sentinel műholdképek segítségével elemzik öko- és konvencionális művelésű területek adatait.

A digitális technológia Drexler Dóra szerint nem fogja kiváltani a humán erőt az agráriumban, elősegíti azonban a hatékonyabb döntéshozatalt, és megkönnyíti a munkát. Egyúttal vonzóbbá teszi a fiatalok számára is az agrárvilágot. A digitális technológiák várhatóan az agrártámogatási rendszerekben is fontos szerepet kapnak. Hasznos gyakorlatok kialakításával nemcsak a magyar agrárium versenyelőnyét fokozhatjuk, de a fenntarthatóságát is - tette hozzá az ügyvezető.