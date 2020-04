Az önkormányzatok és a kormány is fenntartaná a kijárási korlátozásokat

Egyelőre nem jelentették még be a kijárási tilalmat, vagy a meglévő korlátozások fenntartását, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetője is amellett, hogy maradjanak a jelenlegi szabályok.

A célunk, hogy az állampolgárok egészségét megóvjuk - mondta Gulyás a szerdai közös sajtótjákoztatón, aki hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják, hogy az önkormányzatokkal együtt tudjanak működni, a szerdai kormányülésen pedig javultak ennek feltételei. Azt is hangsúlyozta, hogy nem hetekről, hanem hónapokról van szó, amíg a járványt megfékezik. A miniszter támogatja, hogy a kijárási korlátozások fennmaradjanak.

Az Index beszámolója szerint Karácsony Gergely is annak az álláspontján van, hogy maradjanak a jelenlegi szabályok még egy hónapig, amit Szita Károly is támogatott, de szerinte akár a szigorítások is indokoltak lehetnek. Úgy látja, a jó idő miatt sokan feszegetik a határokat, és szegik meg az előírásokat.

Karácsony szerint a kormányülésen javultak annak feltételei, hogy együttműködjenek a kormánnyal. Nem vonná ki az önkormányzatokat a teherviselés alól, de azt kérte, hogy vegyék figyelembe a források elosztásakor, a területi vezetéseknek is nőtt a feladatkörük, sok a rendkívüli teendő, amelyekhez pénzre van szükségük. Szerinte a kormány konstruktív volt az egyeztetésen.