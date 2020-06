Az önkormányzatokon nagyot szorít a kormány

Elvonják a település- és városvezetésektől az iparűzési adóból származó bevételeket a decemberi céges feltöltetések esetében, de hiába volt szó arról, hogy erre hitelt kapnak az önkormányzatok, most nem biztosítja ezt automatikusan a kormány.

A kormány eltörli a decemberi iparűzési adó feltöltési kötelezettséget, az önkormányzatok mégsem kapnak automatikusan likviditási hitelt - kezdi cikkét a Népszava.

Az ügy előzménye, hogy a koronavírus-járvány közepette bemutatott költségvetést most egy salátatörvénnyel módosítja a kormány. Az eredeti tervek szerint is elvonták a cégek decemberi iparűzési adóhoz kapcsolódó feltöltési kötelezettségét. A vállalkozások számára ez egy kedvező fejlemény volt, ugyanis december 20-ig kellett megtippelniük, hogy a mekkora bevételük lesz, közben viszont az adó 90 százalékát meg kellett fizetniük, ám ha nem jól becsülték meg, és egytizednél nagyobb az eltérés, akkor májusban mulasztási bírságot kellett fizetniük.

Most ez már az idei évre is vonatkozik, vagyis év végén nem kell felölteniük az adóalapot, így a cégeknél átmenetileg 80-85 milliárd forint marad. Az önkormányzatokat ugyanekkora bevételtől viszont megszabadítják, mert csak a következő májusban kapják meg a kieső pénzt. Ráadásul a kormány az idei májusi adóbefizetési határidőket elhalasztotta szeptember végére a koronavírus-járvány miatt, ezért akár százmilliárd forinttal is csökkenhetnek az önkormányzati adóbevételek, ha a válság hatását - kieső forgalom - is figyelembe vesszük.

A kormány eredeti javaslatában még az szerepelt, hogy az önkormányzatok - a kormány külön engedélye nélkül -, a kieső iparűzési adóbevételek befolyásáig hitelt vehettek volna fel. De ezt most a költségvetést módosító salátatörvény ezt nem engedi meg, hogy automatikusan likviditási hitelt vegyenek fel. Arra külön engedély kell majd a kormánytól.