Az ország három megyeszékhelyén is bedurvulhat a járvány

A szennyvízmintákon országosan elvégzett minták alapján kevés helyen csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, a legtöbb területen stagnál a fertőzöttség, de három megyeszékhelyen nőtt a mennyiség a vízben.

A 49. heti adatok alapján Egerben emelkedik a koronavírusvírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Heves megyei megyeszékhely mellett Szombathelyen és Békéscsabán az átlagosnál magasabb a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja. Az elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron csökkenő, míg a többi vizsgált településen stagnáló tendenciát mértek a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében - írja honlapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Az eredmények alapján az országban a járvány terjedési sebessége lassul, ugyanakkor továbbra is számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírust, a koronavírus az ország egész területén jelen van. A kedvező tendencia fenntartásához továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása, különösen a karácsonyi időszakban.



Nemzeti Népegészségügyi Központ A narancs a romló helyzetet, a sárga stagnálást, a zöld javulást jelent.Nemzeti Népegészségügyi Központ

Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk - ezekkel a szavakkal jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy nem lazítanak a korlátozásokon. Ennek értelmében marad az este 8 és hajnali 5 közötti kijárási tilalom, kötelező a legtöbb közterületen a maszkviselés, valamint nem szabad kinyitnia a vendéglátóhelyeknek a helyben fogyasztó vendégeknek. Az NNK emellett mindenkit arra kér, hogy tartsa be a 1,5 méteres távolságot, valamint gyakran és alaposan mossunk kezet.

A Müller Cecília tisztifőorvos vezette hivatal változtatott hétfőn a koronavírus-tesztelés beutalási rendjén is.