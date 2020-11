Az összeesküvés-elméletek puszta olvasása is pusztít

Pandémia idején talán mindennél fontosabb megbízható tudományos információkra támaszkodva tájékozódni és dönteni. Egy most publikált vizsgált szerint azonban az összeesküvés-elméletekkel még azokat is viszonylag könnyű megingatni véleményünkben,akik egyébként igyekeznek hiteles forrásokból tájékozódni - idézi a Science Communication című lapban megjelent tanulmányt az Orvostovábbképző Szemle online kiadása. Az összeesküvés-elmélet hívők vonták leginkább kétségbe a járványügyi intézkedéseket.

A tanulmány szerint elég volt annyi, hogy megkérték a résztvevőket: olvassanak el egy cikket, ami azt állította vagy legalább mérlegelte, hogy a világjárványt okozó vírus egy biológiai fegyverek fejlesztésére szakosodott kínai laboratóriumból szabadult el - idézi a portál a kutatási eredményeket.

Úgy tűnik, az összeesküvés-elméleteknek a puszta elolvasása is elegendő ahhoz, hogy sok embert elbizonytalanítson. "A konspirációs teóriák nagyon erőszakosan hatnak és képesek felülírni a tudományos információkat - hangsúlyozza a szerző, Risa Palm, a Georgia State University szakembere. Az olvasókat összeesküvés-elméletekkel bombázzák, s talán nem is tudjuk teljes mélységében felmérni ennek a hatását, ami ráadásul nagyon rövid idő alatt nagyon is gyakorlati dolgokban mutatkozik meg a mindennapi életben - teszi hozzá.

A vizsgálat 1071 önkéntes, négy csoportra osztva vett részt a vizsgálatban. Az első csoport alkotta a kontrollcsoportot, ők nem olvastak összeesküvés-elméletet tartalmazó cikket a felmérés kérdéseinek megválaszolása előtt. A másik három csoport tagjainak három különböző szöveget adtak elolvasásra, melyet a vizsgálatot végzők úgy formáztak, mintha újsághír lenne. Az első cikkből ("A koronavírus állatokból származik és onnan került az emberekbe") az derült ki, hogy tudományos bizonyítékok szerint a vírus denevérekből származik; a második cikk ("A koronavírus egy kínai laboratóriumból indult útjára") egy konspirációs teória alapján ismertette a vírus eredetét; míg a harmadik cikk ("Kínai laboratóriumból indult el a koronavírus, vagy állatokból jutott emberekbe?") mindkét előbbi teóriának egyenlő teret adott.



A cikk elolvasása után a résztvevőknek kérdésekre kellett válaszolniuk, melyekből kiderült, mit gondolnak a vírus eredetéről, mennyire értenek egyet a koronavírus veszélyességét, illetve a közegészségügyi és biztonsági előírások fontosságát bizonyító tudományos adatokkal.

A három csoport közül a tudományos tényeken alapuló cikket olvasó résztvevők voltak leginkább meggyőződve arról, hogy a vírus denevérekből származik, és e csoport tagjai értettek egyet leginkább a koronavírusok veszélyességére vonatkozó kutatások eredményeivel is.

Akik a másik két cikk valamelyikét kapták meg elolvasásra, hajlamosabbak voltak anyagilag és jogilag is Kínát tenni felelőssé a világjárványért.

Még ennél is fontosabb, hogy ők vonták kétségbe leginkább a prevenciós intézkedések - az arcmaszk, a gyakori kézmosás és a szociális távolság - értelmét.

"Itt az ideje, hogy - amellett, hogy mindent megteszünk azért, hogy visszaszorítsuk a vírust és visszanyerjük uralmunkat a helyzet felett - felvegyük a harcot a félrevezető és káros összeesküvés-elméletekkel szemben is" - fogalmaznak a szerzők az OTSZ online lapszemléje szerint.