Az új kijárási tilalmakat egyértelműsítette a kormány

Több kijárási tilalommal kapcsolatos kérdés érkezett a kormányhoz, így például érdeklődtek arról a lakosok, hogy lehet-e nyúllal sétálni, miért csak a vendéglátás és a turizmus kapott segítséget, vagy mit lehet csinálni a gyerekkel, ha bezárt az óvoda, de munkába kell járnia valakinek. Ezeket egyértelműsítette Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A kormány nem rég vezetett be új szabályozást, amelynek része lett, hogy este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalmat vezettek be Magyarországon a koronavírus-járvány miatt. Maga a döntés ismert volt, de a részletszabályokat múlt hét kedden késő este tette csak közzé a kormány, így szerdán a lakosság bizonytalanul reagált az intézkedésekre. Az azóta eltelt időben több kérdés is felmerült a szabályozással kapcsolatban, amelyekre most Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő próbált válaszokat adni.

Elsőként egyértelműsítette, hogy az egészségügyi ellátás teljesítőképessége nem ágy- vagy eszközkérdés most: lélegeztetőgépek és helyek is vannak még, de mindhiába, ha az orvosok és ápolók száma véges. A döntéssel az volt a céljuk, hogy csökkentsék az egészségügyre nehezedő nyomást.

Később konkrét kérdésekre válaszolt a Kormányinfó Plusz nevű videójában:

Így elmondta: