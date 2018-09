Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az uniós források csökkenése miatt aggódik az agrártárca parlamenti államtitkára

Sok válságot megélt és túlélt a baromfiágazat, de lehet, hogy ismét nehézségek előtt áll, mivel várhatóan 2021-től csökkenni fognak az uniós agrártámogatások, amire fel kell készülni - mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Libatenyésztők Szakmai Konferenciáján, melyet a XX. Kiskunfélegyházi Libafesztivál keretében tartottak.

A madárinfluenza következtében a baromfiágazatban az elmúlt néhány év különösen nehéz volt, és azt sem lehet garantálni, hogy ne következzen be ismét hasonló járvány - mondta Farkas Sándor az MTI szerint. Az államtitkár azonban hozzátette azt is: nem félti a baromfiágazatot, amely a világ minden piacán megállja a helyét és a kormányzat is biztonságos alapot teremtett az ágazat működéséhez.

Az államtitkár úgy vélekedett: várhatóan 10-12 százalék körüli lehet majd a visszaesés az uniós agrártámogatásokban, de azzal nyugtatott, hogy az erről szóló tárgyalások még nem fejeződtek be.

Farkas az MTI érdeklődésére közölte, a baromfiágazat kezdi kiheverni az elmúlt évek válságát és ismételten felfelé ívelő pályára áll. Megjegyezte továbbá, hogy a hazai baromfiágazat a rendszerváltást követően megtartotta döntően magyar tulajdonosi körét, ami mindenképpen figyelemreméltó eredmény és remélhetőleg a jövőben is így marad.

Az ágazat súlyát jól tükrözi, hogy kibocsátása 2017-ben 317 milliárd forint volt, ami a teljes mezőgazdasági kibocsátás több mint 12 százalékát jelenti. Beszédesek azok a számsorok is, amelyek szerint a hazai hústermelés 52 százalékát a baromfiágazat adja, míg baromfihúsból az ország önellátottsági szintje meghaladja a 170 százalékot és az ágazatban mintegy 60 ezer ember talál megélhetést - mondta Farkas, aki hozzátette: a lúdágazat teljesítménye 2017-ben, a madárinfluenza következtében, mintegy 20 százalékkal maradt el a korábbi évhez képest.

Az export a 2018. évi első fél éves adatok alapján jelentős növekedésnek indult, és örvendetes, hogy a lúdállomány létszáma 3,3 millió egyed, amely 18 százalékkal magasabb a tavalyi szinthez képest - közölte az MTI-vel Farkas, aki hangsúlyozta, hogy az évi 1800 tonna mennyiségű libamájexporttal világelső Magyarország.