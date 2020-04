Az utolsó pillanatban jöhet a változás?

A jobb állapotú őszi vetések is már csak bő egy hétig bírnák csapadék nélkül. Az e hétre ígért néhány milliméter eső mentőöv lehet, de a jó terméshez a tavalyihoz hasonló, csapadékos május kell - írta a Világgazdaág.

Ha csak az a napi 2-3 milliméter csapadék hullik a héten, amit a meteorológusok jósolnak, már annak is örülni fogunk. Most ugyanis már egy reggeli kis harmat is nagy dolog - jellemezte a hetek óta tartó csapadékhiányt Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) tiszteletbeli elnöke a napilapnak.

Még a megfelelő tápanyaggal és a talaj vízpárologtatását leginkább megakadályozó technológiával művelt növények is legfeljebb hét-tíz napot bírnának ki csapadék nélkül.

A GOSZ adatai szerint országosan szinte egyöntetűen 80 milliméter körüli csapadékmennyiség hiányzik a talajból. Tavaly ugyanebben az időszakban a mostaninál nagyobb vízhiányról számoltak be a növénytermesztők, de akkor a május bőséges esőt hozott.

Az ősszel vetett kalászosoknál az a probléma, hogy a gyökerük a felső 30 centiméteres talajrétegben van, ahonnan nagyon gyorsan eltűnik a víz. Bár a repcének mélyebben van a gyökere, már ezen a növényen is látszik, hogy a normálistól elmaradt a fejlődése.