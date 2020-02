Azonnali fizetés: mit mond a NAV?

Bár a kincstári kifizetések nem futnak be azonnal a címzettekhez, a NAV kincstári számláira viszont rögtön megérkezhetnek a pénzek. Fontos információk a NAV-tól.

A hétfőn rajtol az azonnali fizetési rendszer (afr), amelynek köszönhetően rögtön - 5 másodpercen - belül megérkeznek a 10 millió forintos és annál alacsonyabb összegű lakossági átutalások a célszámlákra.

Lényeges, hogy például a nyugdíjak és a bérek a régi rendszerben jönnek majd meg. A bérfizetések többsége csoportos átutalás, ezek továbbra is a jelenlegi napközbeni elszámolásban érkeznek meg. A nyugdíjfizetések szintén nem kerülnek be a rendszerbe, vagyis továbbra is a jelenlegi éjszakai elszámolásban kerülnek rá a bankszámlákra. Ez vonatkozik a többi olyan átutalásra is, ami a Magyar Államkincstárból (MÁK) érkezik. Az MNB szerint kockázatos lett volna ezeket a tranzakciókat beengedni a rendszerbe, a nyugdíjasok pedig nem jártak volna jobban, nem kapnák meg korábban a pénzüket.

Mi lesz a NAV-számlákra küldött pénzzel?

Ugyanakkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szánt befizetések viszont azonnal megérkeznek hétfőtől - közölte a NAV.

Ha ön a saját bankján keresztül utal a NAV-nak, akkor az Ön bankja 5 másodpercen belül továbbítja utalását a MÁK által vezetett adónemszámlára. Ha az átutalása megérkezett az adószámlára, akkor a MÁK ezt jelzi az Ön bankjának 5 másodpercen belül.



Az adószámlákra érkezett befizetések gyors azonosítására kérjük, hogy átutalása közleményrovatába az adószámát (áfa- és megyekóddal), illetve adóazonosító jelét - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - tüntesse fel! Ennek elmulasztása, vagy téves adat megadása esetén a NAV csak a manuális beazonosítást követően tudja az Ön befizetését figyelembe venni.

- áll a NAV-os tájékoztatóban. Az adóhivatal szerint, ha valakinek például mondjuk nullás igazolásra van szüksége, de adótartozása van, akkor az afr-en keresztül azonnal ki tudja fizetni. Az esetleges adótartozás ellenőrzéséhez adószámláját ügyfélkapu-hozzáféréssel, az eBEV-rendszeren keresztül egyszerűen lekérdezheti.

Mikor nem?

A NAV egyúttal figyelmezt arra, ha valaki

postai csekken,

az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül utalással,

a NAV-ügyfélszolgálatokon POS-terminálon,

vagy VPOS-on keresztül internetes utalással,

akkor befizetései az eddigi szabályoknak megfelelően jelennek meg adószámláján. Jelenleg ezek a fizetési módok nem tartoznak az afr-hez.

A teljes NAV-tájékoztatót itt olvashatja el.