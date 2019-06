Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Azt kéri a Magyar Közút, hogy ne bámészkodjon!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. összeszedett néhány tanácsot, hogy miként kerülhető el az araszolás az M7-esen a nyári időszakban.

El kell fogadni, hogy a június közepétől augusztus végéig főleg hétvégenként akkor is 80-90 kilométer per órára csökkenhet le a sebesség a zsúfolt autópályán, ha nem történik sem baleset, sem egyéb rendkívüli esemény. Így akár 15-20 perccel is hosszabb lehet az út a Balatonig.

Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről a Balaton irányába. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom. Aki hétfő tud útra kelni, az a nagy kamionforgalom miatt haladhat lassan.

Ha jelentősen feltorlódnak az autók, akkor nem kell ragaszkodni az M7-hez. Igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára például a 62-es, 64-es főutakon, A Balaton északi partjára tartók Székesfehérvártól a 8-as főutat is használhatják.

Tartsunk jobbra!

Az M7-es autópálya Székesfehérvártól Budapestig, a főváros felé vezető oldalon három sávos, de a külső sávot alig-alig használják az autósok, pedig ezzel csökkenteni lehetne a nagyobb torlódásokat. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten jobbra tartási kötelezettség van, erre sűrűn kihelyezett táblák is felhívják a figyelmét. Ha ezt betartják az autósok, akkor az autópálya kapacitása sokkal egyenletesebb lesz, így a torlódások nagysága is érdemben mérsékelhető - hívja fel a figyelmet a Magyar Közút.

Megdöbbentő, de sokszor azért nő meg a menetidő, mert az autósok egy-egy baleset mellett lassítanak és "bámészkodnak". Ezt érdemes elkerülni.

Itt van még néhány triviális dolog, amit érdemes betartani:

Legyen elegendő üzemanyag a kocsiban!

Tartson követési távolságot!

Ha erősen lassít, kapcsolja be rövid időre a vészvillogót!

Ha eltévesztett egy lehajtót, ne forduljon meg és ne tolasson!

Engedje el a mentésben részt vevő járműveket!

A leállósávot csak és kizárólag műszaki meghibásodás esetén használja! Az utasok húzódjanak a szalagkorlát mögé!



Ha esik, mérsékelje a sebességét!