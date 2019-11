Baj van a postások fizetésével

A postások lettek az egyik legnagyobb áldozatai annak, hogy összeomlott a Takarékbank netbankja. Nem férnek hozzá a fizetésükhöz, így sokan maradtak egy fillér nélkül.

Jelentős létszámban nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások, mert összeomlott a Takarékbank netbankja - értesült a Napi.hu szakszervezeti forrásból. A probléma azokat a postásokat érinti, akik korábban FHB-s számlára kapták a fizetésüket. A Magyar Postánál mindig az adott hónap 5-én érkezik a fizetés, az állami cégnél most előre értesítették a dolgozókat, hogy ez november 6-ra csúszhat, a fizetés rendben meg is érkezett, de a takarékszövetkezeti összeolvadás és a túlterhelés miatt akadozik a Takarékbank netbankja.

"Most próbáltunk levenni ATM-ből és nem engedi...2 éves gyerkőccel hóvégén 1 fillér nélkül" - ez az egyik jellemző kétségbeesett reakció a Postások egyik Facebook csoportjában. A postások sokáig főleg Erste bankos számlával rendelkeztek, majd FHB-s számlát ajánlottak nekik, az FHB pedig tavaly teljes mértékben integrálódott a Takarék Csoportba.

A takarékszövetkezeti szektor átalakításának legjelentősebb állomásaként 2019. október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesült a Takarékbank Zrt-ben. Novembertől a Takarék Csoport egyetlen univerzális kereskedelmi bankja több mint 1,1 millió ügyfelet szolgál ki és az ország legnagyobb fiókhálózatát működteti. A jogi egyesüléssel egy időben a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. informatikai rendszerét egyesítették a Takarékbank Zrt. már működő hálózatával, ezért ötnapos informatikai átállás után, 2019. október 31-et követően november 6-án indultak újra a bank szolgáltatásai, mely az új Takarékbank Zrt. minden fiókját és szolgáltatását érinti.

A banknál és a Postánál is tudták, hogy túlterhelés lesz az újraindulás után, a netbank össze is omlott, illetve erősen akadozik, ennek lettek áldozatai a postások is. A banknál folyamatosan dolgoznak a probléma elhárításán, jó eséllyel november 7-én már hozzájuthatnak pénzükhöz a postás dolgozók is.

