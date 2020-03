Bajba kerülhet a magyar építőipar

Szomorúak a várakozások az építőiparban, hiszen élőmunka-igényes ágazatról van szó - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke kedden az M1 aktuális csatornán.

Az építőiparban nem lehet távmunkával dolgoztatni, sőt Magyarországon az építőanyag-kereskedés sincs alapvetően felkészülve az online eladásra.

Ha a vírus tovább terjed, és a csoportos munkavégzésben dolgozó építőmunkásokat is eléri, akkor az építőipar nagy bajba kerül - mondta Koji László és hozzátette, a cégek nagy többsége számít erre. A munka jellegétől függően 1-2 hónapnál nagyobb csúszást 2020-ban nem lehet behozni, ezért is nagyon fontos, hogy a megrendelő és a kivitelező idejében felkészüljön az esetleges munkalassulásra, a munkavégzés felfüggesztésésére. Ha ez megtörténik, az a vállalkozói szerződés módosításával járna, nemcsak a határidő, hanem a költségek növekedése miatt is.

Szerinte 2020 első két honapjában még az építőipar jól teljesített, de a lassulás, elbizonytalanodás március közepétől már látszik. Jelenleg leginkább az Olaszországból érkező importanyagok hiányoznak, ezek többnyire burkolóanyagok, csempék, ragasztók, fugázó anyagok, amelyeknek hiánya akadályozza a befejező munkálatokat.

Az építőipar egyébként az elmúlt években kimagasló növekedést ért el, az egyik sikerágazat volt a magyar gazdaságban: a 2016-os közel 20 százalékos csökkenés után 2017-ben közel 30 százalékos bővülés jött, 2018-ban ezt további 21 százalékos növekedéssel fejelte meg a szektor, tavaly pedig 22 százalékos volt a többlet.