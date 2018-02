Bajban a magyar autógyártás? Elszívják a munkaerőt a szlovákok

A szlovák autóiparban annyira elhatalmasodott a munkaerőhiány, hogy kénytelenek külföldi, egyebek között magyarországi dolgozókkal betölteni az állásokat. A magyar Audi abban bízik, eleget fizetnek a dolgozóknak, hogy azok ne vándoroljanak a szomszédba, aggódnak a Suzukinál - írja a Magyar Nemzet.

A szlovák autóiparban annyira elhatalmasodott a munkaerőhiány, hogy kénytelenek külföldi, egyebek között magyarországi dolgozókkal betölteni az állásokat. A lap cikke szerint ezt a napokban a szlovák Autóipari Szövetség elnöke, Juraj Sinay is elismerte. A gondot pedig csak tetézi, hogy októberben megnyit Nyitrán a Jaguar Land Rover új gyára. Itt 2800 ember dolgozik majd, munkaerő-toborzó kampányba is kezdtek: 1000 új állás várt betöltésre, nagy részüket, több mint 800-at a gyártásban létesítenék.

A brit autómárka 2015 nyarán döntött úgy, hogy Lengyelország, Magyarország és Ausztria helyett Szlovákiába telepíti legújabb üzemét. Azért, mert fejlett a beszállítói és infrastrukturális hálózat. De szabad munkaerő már nem igen van, innen jött az ötlet a külföldi toborzásra.

Nem félnek viszont az Audinál, amely a szlovák határhoz legközelebbi magyarországi autógyár: az Audi Hungária Független Szakszervezet elnökhelyettese, Csalogány György szerint nem valószínű, hogy tőlük szakmunkások mennének át az új nyitrai üzembe. Állítja, az Audinál most megfizetik a dolgozókat, szerinte annyival többet nem kínál a Jaguar sem, hogy megérje ingázni vagy kiköltözni. Inkább a Suzukira jelenthet veszélyt az új nyitrai üzem.

Ezt a gyártó is megerősítette: Kiss László, az Esztergomi Gépjárműgyártók Független Szakszervezetének elnöke elmondta, hogy korábban számtalan suzukist csábított el a zsolnai Kia-gyár is. Biztosra veszi, hogy Nyitrára is szerződnek majd át a Magyar Suzuki Zrt.-től. "Nemcsak Esztergomból, hanem Komáromból és Tatabányáról is lesznek olyanok, akik a Jaguarnál fognak dolgozni. Nincs ebben semmi meglepő, kint jobban fizetnek, megéri akár ingázni is" - magyarázta Kiss. Érdekesség, hogy az esztergomi gyárban nagyjából 3000-en dolgoznak, és volt olyan időszak, amikor a külföldi, persze főleg felvidéki munkavállalók aránya elérte a 65 százalékot, állítólag még ma is kisebbségben vannak a magyar állampolgárok.

A fő gond a bér a Suzukinál: a szakszervezeti elnök elmondta, hogy két éve a túlórákkal együtt havi nettó 165 ezer forintot lehetett hazavinni, ami az idén azért biztosan több, de még jóval elmarad a szlovák autógyárak bérétől, ahol 1000 eurót (310 ezer forint) könnyedén megkaphat a szalag melletti munkás.

