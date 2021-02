Egy balatoni településen betiltottak mindenfajta építkezést

Paloznakon megelégelték a befektetési célú építkezést, az önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el – ami február 15-én életbe is lépett.

Hétfőtől (február 15-től) Paloznak teljes területén átfogó építési tilalom lépett életbe a balaton-felvidéki Paloznakon. Az önkormányzat honlapjának építési ügyekkel foglalkozó részén olvasható egy közlemény szerint ugyanis az Étv. 20. §. felhatalmazása alapján 2021. február 15-től változtatási tilalmat rendeltek el a település teljes területén. Így tilos lesz telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, elbontani és más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött változtatást végrehajtani. Az akár három éven át is fennmaradó tilalom alól csak a már bejelentett, vagy engedéllyel rendelkező, folyamatban lévő ügyek kaphatnak felmentést - derül ki a balatontipp.hu portál Czeglédy Ákos polgármesterrel közölt interjújából.

A polgármester - aki a járvány miatt a képviselő-testület hatáskörében eljárva egy személyben hozta meg a döntést - szerint az egyre súlyosabb építési láz miatt régóta készültek a drasztikus lépésre. Most lett meg a jogi háttere annak, hogy a település bel- és külterületére egyaránt érvényes "változtatási tilalmat" elrendeljék. Az alig 600 lelkes Paloznakon jelenleg mintegy 40 építkezés zajlik. Problémák merültek már fel az áram-, és vízszolgáltatásoknál is, hiszen a közműveket a falu korábbi igényeihez építették ki - mondta a polgármester a hirbalaton.hu-nak.

"Úgy látjuk, hogy boldog-boldogtalan épít, mert pillanatnyilag jó ötletnek tűnik neki, meg befektetésnek se rossz" - mutatja a döntés hátterét Czeglédy Ákos. Természetesen nincs arról szó, hogy Paloznak bezárkózna, "nagyon szívesen fogadunk mindenkit, de azt szeretnénk, hogy Paloznakon azok építkezzenek, akik itt akarnak letelepedni, lakni".

Azért is kell csillapítaniuk az építkezési lázat, mert a közművek nem bírnak kiszolgálni ekkora igényeket. Nyáron és ősszel kéthetes rendszerességgel voltak csőtörések az ivóvíz vezetéknél. De ugyanígy gond van a szennyvízhálózattal is, ami 25 évvel ezelőtt feleennyi állandó lakosra épült ki, a nyaralókról nem is beszélve. Gond van az áramellátással is, az E.ON nem győzi bővíteni a hálózatot.

A változtatási tilalom természetesen nem csak pillanatnyit ötlet, azt a településrendezési eszközök felülvizsgálatának idejére rendelhetik el Czeglédy szerint és legfeljebb három éves időtartamra. Törvény írja elő, hogy a felülvizsgálatot el kell végezni, és a szabályokat indokolt esetben módosítani kell.

"A felülvizsgálatnál az a cél, hogy megőrizzük Paloznak falusias jellegét. Nem szeretnénk, ha a község valami kertvárosias területté alakulna" - mondta a polgármester. Meg szeretnék erősíteni a szőlőterületek védelmét is, hogy megakadályozzák a még meglévő területek feldarabolását, beépítését.