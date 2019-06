Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Baljós jelek a magyar bankoknál: elkezdtek bedőlni a hitelek

Felpörgött a személyi- és az áruhitelezés az elmúlt években, és sokáig úgy tűnt, nincs is ezzel baj. Az idei első negyedévben azonban felgyorsult a fedezet nélküli hitelek bedőlése, egyre többen esnek késedelembe.

Pörög a személyi hitelezés: az első negyedévben több mint 122 milliárd forintnyit helyeztek ki a hazai pénzintézetek - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. Az utolsó egy évben 2018 tavasza óta minden negyedévben 100 milliárd forint fölött volt az új folyósítások mennyisége, ennek is köszönhető, hogy az állomány az első negyedév végére 666 milliárd forintra hízott.

Aggasztó jelek

A verseny hatalmas, a legújabb banki akciók már 7 százalékos kamat alatt kínálják a szabad felhasználású, fedezet nélküli hitelt. A közeli jövő pedig még nagyobb boomot hozhat, hiszen júliusban elindul a babaváró támogatás. A programban a jelenlegi személyihitel-mennyiségnek akár a többszörösét is felvehetik majd a házaspárok.

Nyugtalanító azonban, hogy a személyi hiteleknél sokáig javuló portfóliók romlani kezdtek. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya megközelíti a 2,8 százalékot, holott az év végén még csupán 2,74 százalékos volt. Három hónap alatt 1,629 milliárd forintnyi hitel vált nem teljesítővé, ezzel csaknem 20 milliárd forintra nőtt a bedőlt állomány. Egy átlagos személyi hitel körülbelül egymillió forint, vagyis körülbelül 20 ezer nem teljesítő hitel lehet már.

A jövő sem rózsás

Ráadásul a jegybank adatai szerint a jövő sem biztató. Ijesztő mértékben nő ugyanis az olyan személyi hitelek mennyisége is, amelyeknél csúszás már van, de az nem éri még el a 90 napot. Az ilyen személyi hitelek volumene 61 milliárd forint fölé emelkedett március végére, ami hétéves rekord. 2017 elején még feleennyi 0-90 nap közötti késedelmes személyi hitel volt a bankszektorban.

Az ilyen kölcsönök - amennyiben nem kezd törleszteni az adós-, hamar elérik a 90 napon túli késedelmességet, tehát borítékolható, hogy nőni fog a nem teljesítő állomány. A hitelintézetek akcióinak sokan nem tudnak ellenállni, a bankok és a pénzügyi vállalkozások közötti verseny már a válság előtti időket idézi.

Ennek egyik jele, hogy a jegybank hitelfék-szabályait is egyre többször sértik meg: a héten a Provident kapott emiatt 50 milliós bírságot, a Magyar Cetelem Bankot pedig háromszor is megbüntette már - legutóbb 81,6 millió forintra.

A folyószámlákon is lazul a fegyelem

A folyószámla- és a kártyahiteleknél is egyre több a csúszás. Bár a folyószámlahitelek mennyisége alapvetően nem nő, akik mínuszba mentek, azok ismét egyre fegyelmezetlenebbül töltik vissza a pénzt a számláikra. 2018 végéig folyamatosan csökkent a 90 naposnál hosszabb csúszásban lévő állomány, tavaly év végén az arány 6,23 százalékos volt. Mostanra azonban 6,52 százalékra emelkedett, így több mint 21 milliárd forintnyi folyószámlahitel van három hónaposnál hosszabb hátralékban.

A következő időszakban is romlásra lehet számítani, hiszen a 90 naposnál kisebb, de késedelmes állomány nagyon gyorsan nő, egyetlen negyedév alatt 4,2 milliárd forinttal, vagyis 10,8 százalékkal lett magasabb. Ráadásul ez a hitel drága, ha rendesen törleszt az adós, akkor is 20 százalék fölött van az átlagkamata, de a késedelembe esők büntetőtételekre is számíthatnak.

A kártyahitelnél is látszanak gondok

A folyószámlahitelnél csak egy drágább kölcsön van, a kamatozó kártyahitel. A hitelkártyát lehet persze kamatmentesen is használni, ha nem vesz fel vele a banki ügyfél készpénzt, és az elszámolási időszakban költött pénzt határidőre az utolsó fillérig visszafizeti. Késedelembe is csak az esik, aki még a minimális, a költések körülbelül 5 százalékát kitevő részt sem törleszti hónapról-hónapra.

Az ilyen ügyfelek is egyre többen vannak - azzal együtt, hogy a kamatozó kártyahitelek mennyisége 152 milliárd forintos, ami régóta nem látott mélypont lehet. (Az MNB honlapján nem talált a Napi.hu olyan statisztikát, amely pontosan megmutatja, hány éves mélypontról van szó, az elmúlt tíz évben ilyen kevés kamatozó kártyahitel nem volt.) A bedőltek aránya tavaly év végéig folyamatosan csökkent, az idei első negyedévben azonban ismét nőni kezdett, márciusban 5,58 százalékos volt.

A 0-90 napos csúszásban lévő állomány is nő a kártyahiteleknél, miközben a késedelem nélküli állomány csökken, ami újabb bedőlésekhez vezethet. Ez pedig tényleg drága mulatság, hiszen a kártyakibocsátók azt is keményen megbüntetik, ha az ügyfél nem fizeti be a minimum összeget.

Gyűlnek a felhők az áruhiteleknél is

Tévét, bútort részletre? Egyre többen döntenek úgy, hogy ez jó ötlet, az áruhitelek ismét népszerűvé váltak az elmúlt egy-két évben. Az áruvásárlási és egyéb hitelek mennyisége 200 milliárd forint fölé emelkedett a tavaszra. Ezeknél is látszanak már a jelei annak, hogy a törlesztéssel hamarosan problémák lehetnek.

A 90 napon túl késedelmes állomány ugyan még csökken, a 0-90 napon belül megcsúszók száma viszont nőni kezdett, nem is kis ütemben, több mint 36 százalékkal ugrott meg az év első három hónapjában, 2,69 milliárdról 3,67 milliárdra. 2018 utolsó három hónapjában összesen 4,5 milliárd forintnyi áruhitel törlesztésével voltak megcsúszva az adósok, márciusban már több mint 5,2 milliárddal. Mivel egy átlagos áru- és egyébhitel 520 ezer forint körül van, ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 ezer vásárló nem fizeti rendesen az áru részleteit.