Bankszámlája van? Jó hír érkezett!

Ha az Országgyűlés elfogadja a Pénzügyminisztérium (PM) tegnap benyújtott javaslatát, június elsejétől még inkább megéri állampapírba fektetni, mivel a kamat után nem kell majd adót fizetni - adta hírül a tárca.

A javaslat elfogadása esetén a magánszemélyek a bankszámlaköltségeken is sokat spórolhatnak, hiszen jelentősen csökken a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke. A könnyítések összességesében akár 27 milliárd forintot is hagyhatnak a magánszemélyeknél. Az étel- és italautomaták után megkezdődik a teljes automata-piac kifehérítése, amely a szektor tisztességes szereplőinek védelme mellett több százmilliós bevételt hozhat az államkasszának is.

A Pénzügyminisztérium célja a lakossági állampapír-állomány megduplázása, a benyújtott törvényjavaslat ennek előkészítését segíti elő. A június 1-től kibocsátott lakossági állampapírok kamatának adómentessége a megtakarításra ösztönzés és a pénzügyi tudatosság növelése mellett több pénzt hagy a magánszemélyeknél is. Annak ellenére, hogy a magyar személyi jövedelemadó a maga 15 százalékával a harmadik legalacsonyabb mértékű az EU-ban, mégis nagy könnyebbséget jelent, hogy nem számít jövedelemnek az állampapír utáni kamatjövedelem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kamat teljes összege a magánszemélynél marad, vagyis még a személyi jövedelmi adót sem kell fizetni utána. Ha az Országgyűlés elfogadja a tárca javaslatát, az érintettek évente összességében akár 13-17 milliárd forintot spórolhatnak - írta a PM.

A törvényjavaslat emellett előkészíti, hogy az étel- és az italautomaták mintájára más automatákat is bekössenek az adóhivatalhoz. Az automatásoknak - így például a parkolóautomaták üzemeltetőinek - be kell majd jelenteni a leglényegesebb adatokat az adóhivatalhoz. Már önmagában a regisztráció is jelentős többletbevételt hozhat, hiszen így még több kontrolladat áll az adóhivatal kockázatelemzőinek a rendelkezésére.

A bankszámlaköltségek radikális csökkentésében is segíthet a benyújtott törvényjavaslat, amely jelentősen mérsékli a bankok által fizetendő a pénzügyi tranzakciós illeték összegét, így az ügyfelek részére is olcsóbbá válhat a bankolás. Lakossági átutalások esetén a pénzintézetek évente 800 forinttal letudhatják a tranzakciós illetékfizetési kötelezettségüket. Abban az esetben, ha a magánszemélynek az adott évben nincs egyetlenegy 20 ezer forint feletti átutalása sem, akkor még az igen kedvezményes évi 800 forintos illetékfizetési kötelezettség alól is mentesül a pénzintézet.