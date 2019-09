Be kell rendezkedni a gyengébb forintra

Nincs pánik, azonban minden arra a mutat, hogy megmarad a mostani gyenge forint, sőt, újabb negatív rekordok is jöhetnek látva a globális politikai bizonytalanságokat. A nemzetközi gazdaságot változatlanul a beláthatatlan politikai folyamatok határozzák meg, amiből Magyarország és a régió még akár jól is kijöhet - vélik az Equilor elemzői.

A magyar gazdaság teljesítménye stabil, ezzel együtt nincs sok esély a forint erősödésére, inkább az újabb negatív rekordokra kell felkészülni. Az Equilor elemzői áttekintése szerint a jövőben a jegybankok fogják meghatározni a világgazdaság irányát, amit azonban bármikor kigáncsolhat a politika. Eközben itthon a forintgyengülés ellenére is erős marad a növekedés, az idei 4,2 százalékot követően 2020-ban 3,3, de még 2021-ben is kényelmesen 3 százalék feletti bővülést várnak a magyar gazdaságban.



Magyarország átlagon felül

Török Lajos, az Equilor vezető elemzője úgy látja, a hazai gazdaságban lényegében miden rendben van, a növekedés robosztus, az infláció is normalizálódik, csökken az államadósság és a költségvetési hiányt is kényelmesen 2 százalék alatt lehet tartani. Ennek megfelelőn indokolt lenne, hogy az idén még hátralevő hitelminősítői felülvizsgálaton a Moody's Investors Service javítsa az ország besorolását.

Alapvetően jók a világgazdasági mutatók is, de sok a kockázat, ezek leginkább politikai természetűek. ilyen a megjósolhatatlan kimenetelű kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között, ami az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) döntéshozatalát is meghatározza. Emellett fontos tényező a britek véget nem érő kiválási folyamata az Európai Unióból, mely megakasztja a beruházásokat és a fejlesztéseket, lévén ilyen kilátások mellett semelyik cégvezető sem akar elköteleződni.

Az eurozónában eközben megállt a növekedés, recessziós veszélyekkel kell foglalkozni, azzal együtt, hogy szerencsére a munkaerőpiaci adatok még kedvezőek. Szükség lenne valószínűleg a fiskális támogatásra, erre északon van lehetőség, de nincs szándék, míg a komolyabb bajokkal küzdő perifériás országokban épp fordított a helyzet.

Török kérdésünkre elmondta, a lassuló hazai gazdaság ellenére hiába volna rá tér, nem számolnak azzal, hogy a kormányzat a költségvetés terhére közbeavatkozzon és élénkítsen. "A 3,2 százalékos növekedés még mindig nagyon jól kommunikálható, jócskán meghaladja az Európai Unió átlagát" - ismertette véleményét.

Szerinte érdekes helyzet, hogy a magyar gazdaság továbbra is növekszik a német recesszió ellenére, de összességében nem látja meglepőnek, lévén nagyon vonzó költségoptimalizálást jelent a magyar gazdaság a külföldi cégeknek. Ebben a gyenge forint is segítséget jelent, különösen úgy, hogy Nagy-Britanniát is egyre több gyártó, szolgáltató vállalat hagyhatja el, számukra észszerű alternatívát jelent Kelet-közép-Európa.

"Nem mindegy, hogy londoni vagy budapesti fizetéseket kell kigazdálkodni" - magyarázta az okokat a Napi.hu kérdésére Török.

El kell felejteni a 320-as eurót

Buró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője szerint a forint történelmi mélypontja ellenére nincs pánikhangulat, és ettől nem is kell tartani. "Nyár elejére érdemes visszatekinteni, amikor a magas infláció elindította a kamatemelési várakozást, amitől a forint is erősödött. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank igyekezett húzni az időt, és kibekkelte emelés nélkül ezt az időszakot. Válaszul elkezdett gyengülni a forint" - mondta Buró, aki úgy látja, az MNB számításai alapvetően bejöttek, mivel időközben a nagy a nemzetközi jegybankok is a lazítás útjára léptek, így az MNB-n is megszűnt a nyomás, ráadásul a legújabb inflációs értékek már normalizálódást mutatnak.

Buró szerint a kérdés most az, hogy merre indul el a forint.

Ha lenne egy piaci megnyugvás, aminek része a brexit eltolása, vagy érdemi békülés az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi háborújában, akkor visszaerősödhetne 325-körüli szintre. Erre most kevés esély látszik.

A mostani megnyugvás átmeneti lehet, jöhet egy megállapodás nélküli brit kiválás, fokozódhat a kereskedelmi háború, erősödhet a német recessziós várakozás. Így a forint tovább gyengülhet, és akár 334-336-os, újabb negatív rekord sem zárható ki.

Legvalószínűbb, hogy marad a bizonytalanság, hullámzó hírek rángatják a piacot, így a forint is egy új, 327-332 közötti sávba rendezkedhet be.

Mivel trendszerűnek látszik a gyengülés, a jegybank pedig nem akar beavatkozni, így kicsi a valószínűsége, hogy megint 320 körüli euróárfolyam legyen.



Torz képet fest a szuperpapír

Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója a hazai befektetési piacról elmondta, mindenképp kedvező fejlemény, hogy most, 9 év elteltével a piaci szereplőknek nem kell különadót fizetni, viszont még mindig sok szempontból a külföldi versenytársak javára lejt a pálya. A magyar cégeknek továbbra is magas díjakat, például rendszer-üzemeltetési és befektetésbiztosítási terheket kell befizetniük, amiket a versenytársak külföldön el tudnak kerülni.

Szécsényi szerint a MÁP+ vegyes eredményeket hozott. Egyrészről makrogazdasági szempontból előnyös, hasznot hoz a megtakarítóknak, de nem természetes folyamatnak az eredménye. A kiugró hozamok a visszájára fordíthatják a korábban elindult tanulási folyamatot, amikorra már a megtakarítók is kezdték elfogadni az alacsony kamatokat, amikkel a vonzó állampírhozam mesterségesen szembemegy.

Az Equilor szerint a MÁP+ talán meglepően nagy siker volt, ezért kérdés, hogy lesznek-e újabb olyan termékek az állam részéről, amelyek a befektetési piacon kiszorító hatásúak lesznek.

