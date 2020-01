Bedöntheti a kórházakat az orvosi kamara bérjavaslata

Akár a jelenlegi teljes magyar fekvőbeteg-ellátásra fordított finanszírozási keretet felemésztheti, az alacsony jövedelmű szakmai portfólióval működő kórházakat pedig akár végleg parkolópályára állíthatja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által javasolt orvosi bértábla.

Kedden hozta nyilvánosságra a MOK az osztrák mintára kidolgozott orvosi bértábla javaslatát, amely szerint a közszolgáltatást végzők bruttó alapbére 688 ezer és 2 millió forint között szóródna, a szakmában eltöltött időtől és a szakorvosi képzettségtől függően. A köztestület az osztrák orvosi bértábla 70 százalékát célozta meg, és véleményük szerint ilyen fizetések mellett felszámolhatóvá, sőt megtilthatóvá válna a hálapénz.

Sok az idős orvos, sokba kerülnének

A bértábla bevezetésének költségvetésre gyakorolt hatásáról nem szól a MOK, de a hazai orvosok jelenlegi kor-összetételét figyelembe véve a javaslat forrásigényét Bodrogi József egészségügyi közgazdász 300-500 milliárdra becsülte a Magyar Nemzetnek, a bértábla javaslatot kidolgozatlan blöffnek minősítve. Bodrogi állítását a korfa mellett más is alátámasztja, ugyanis a közalkalmazotti orvoslétszámból kiindulva is hasonló, sőt még nagyobb számokhoz jutunk.

Jelenleg a közellátásban mintegy 42 ezer orvosi státusz van, amit 28-30 ezer orvos tölt be. A 30 ezer főállású orvos esetében egyformán egymilliós bruttó fizetéssel és a kórházat terhelő járulékokkal (17,5 százalék szocho) számolva a foglalkoztató kórháznak - rendelőnek a MOK javaslat teljesítése évi 420 milliárdot meghaladó forrásigényt jelent, és ekkor még nem beszéltünk a mintegy 12 ezer részmunkaidős orvos közellátási bérének, illetve a túlmunkáknak a fedezetéről. Az alapösszeg nagyságának megítéléséhez jó összehasonlítási alap, hogy 2019-ben az aktív fekvőbeteg-ellátásra fordított összeg 500 milliárd forint volt.

A jelenlegi keretekbe nem fér ez bele

A MOK javaslata csak a pályán töltött időt veszi figyelembe, teljesen hiányzik azonban a számításból a szakmák igen eltérő bevételtermelő képessége. Az egy ágyra számítottan alacsony jövedelmű, kevés bevételt termelő, de nagy orvosi munkaigényű szakmákban - például belgyógyászat, pszichiátria, neurológia, gyerekgyógyászat, tüdőgyógyászat - a bejelentett bérigény eleve messze meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló finanszírozási kereteket. Például a belgyógyászati osztályokon még 500 ezer forintos havi bruttó orvosbér és tisztességes szakdolgozói bér kitermelése sem megy 22 ágynál kevesebbel, miközben a városi kis kórházakban sok helyen nincs is ekkora ágyszám. Ha pedig a városi kórház véletlenül egy egyetemi intézmény közelében van, már a kis kórházba is csak egyetemi szintű bérekért szerződnek az orvosok. Ez a jelenség viszont már most is sok városi kórházat a csőd szélére sodort.

Struktúraátalakítás és plusz forrás kell

Érdemes tudni, hogy egyes kurrens szakmákban - igaz, nem mindenkinek - már most kifizetik a kórházak a MOK javaslatában szereplő összegeket, (sőt annál nagyobbakat is), ám a hálapénz ettől még ezeken a szakterületeken nem szűnt meg. Azaz a jelenlegi ellátószerkezet strukturális reformja - teljes átalakítása (racionalizálása, optimalizálása), a finanszírozási rendszer strukturális reformhoz illesztett átfogó átalakítása, valamint jelentős plusz források nélkül, a MOK-javaslat bevezetése komoly lyukakat üthet az ellátáson, tovább rombolva a hazai ellátó rendszer szakmai és gazdasági egyensúlyát, és a betegek lehetőségeit.

