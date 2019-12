Beindulnak a milliárdosok munkagépei Tokajban is

Közpénzmilliárdokból épül magántulajdonban lévő luxusszálloda tavasszal Tokajban is, aminek nagyon örül a település, hiszen helyiek mosogathatnak majd a hotel konyháján és takaríthatják a szobákat.

Bőven lesz dolga a közeljövőben az építőiparnak, ugyanis hatalmas szállodaépítési láz indulhat be az országban jövő tavasszal. Mindezt a világon egyedülálló módon, döntően közpénzből finanszírozva. Az építkezésekhez szükséges források előteremtésében ugyanis kiemelkedő szerepet játszott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, 300 milliárd forint keretösszegű Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program, amely vissza nem térítendő állami milliárdokat osztott ki kormányközeli szállodatulajdonosoknak.

"A projekttábla már kikerült, a beruházó pedig arról tájékoztatott, hogy jogerős kiviteli tervei vannak. Most zajlik a kivitelező kiválasztásának folyamata, a munkaterület átadással tavasszal indulhat az építkezés. Hegyalja egyik legnagyobb beruházásról van szó, ami jelentősen át fogja alakítani Tokaj turisztikai kínálatát és a város gazdasági életét" - beszél Posta György, Tokaj polgármestere lelkesen egy szállodaépítésről. A szállodát a 2017-ben alapított Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Kft. építheti - a kivitelezésről szóló közbeszerzési felhívást már háromszor kellett korrigálni -, a cégadatok szerint a kft. tulajdonosa a DLHG Invest Zrt., amely Szepesi Richárd cégcsoportjának, a DreamLand Holdingnak az érdekeltsége. (Szepesi Richárd anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök bizalmi köréhez sorolnak, 2000-ben közigazgatási államtitkár is volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol akkor Matolcsy volt a miniszter.) Nem csak a saját pénzét kockáztatja, hiszen az MTÜ-től 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kaptak.

A tokaji polgármestert ez nem igazán zavarja. "A hotellel partnerséget kötők vagy az oda beszállítók is folyamatos megrendelésre számíthatnak. Az önkormányzat arra számít, hogy az iparűzési adó bevétel növekszik és bízunk abban, hogy munkahelyek is létrejönnek, ahol tokaji emberek is el tudnak helyezkedni. Egy ekkora szálloda alkalmazni fogja a jó szakembereket, ami a városnak csak jót jelenthet" - fogalmaz Posta György. A tokaji képviselő-testület már korábban is segítette a 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami (költségvetési) támogatásból épülő luxusszállodát. A Tokaj név használatát ugyanis kedvező fizetési feltételekkel kapta meg a Grand Hotel Tokaj ötcsillagos szállodát építő tulajdonos.

Csak jövedelmező legyen

A Tokaj melletti Tarcalon is közpénzből fognak építkezni. A Napi.hu írta meg korábban, hogy a Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programnak is köszönhetően 2020 végére megújulhat a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc egyik cégének tulajdonában lévő tarcali, ötcsillagos Andrássy Rezidencia. Azóta annyi változott, hogy a szállodát megvette Tiborcz István cége, a Bdpst Zrt., amely kapacitásbővítő beruházást tervez: 12 új szobával, kültéri medencével, valamint egy esküvők és konferenciák számára kialakított rendezvényhelyszínnel bővül a kúria. A ingatlanfejlesztő cég egyik fő célja az átalakítással, hogy a szállodához tartozó, eddig kihasználatlan borászati épület több, mint 100 fő befogadására alkalmas, modern rendezvényhelyszínné átalakítsa, és ezzel jövedelmezőbbé tegyék a létesítményt. Mindezt 324,5 millió forint közpénzzel támogatják az adófizetők, amit az MTÜ szavazott meg a milliárdos vállalkozóknak.

Sorra jelennek meg azok szállodafejlesztési beruházáshoz kapcsolódó pályázatok, amelyeket a kormánytól nyert százmilliókból, milliárdokból finanszíroznak. Országszerte ki is kerültek a kormánynak hálálkodó táblák a szálloda- és panzióépítéseknél. Szintén Szepesi Richárd tulajdonában lévő cég építheti a Balaland fantázianevű luxushotelt Szántódon 2,9 milliárd forint állami támogatásból, október végéig várták a kivitelezők pályázatát. Ha ez a hotel is felépül, akkor az egyik legnagyobb magyar szállodalánc jöhet létre uniós és hazai pénzből, ugyanis az egerszalóki Shiraz Hotel bővítésére 470 millió forintot kapott a Hotel Egerszalók Turisztikai Zrt., a felsőtárkányi Bambara Hotel bővítésére pedig 428 millió forintot adott az Európai Unió. Mindegyik ház Szepesi érdekeltsége.

A balatoni és a tokaji térség után a Dunakanyar régiójában is kinőhetnek új panziók és szállodák a földből. A Magyar Turisztikai Ügynökség az év eleji, akár 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást is nyújtó pályázati kör nyertes pályázókat még nem hozták nyilvánosságra, így egyelőre nem tudni, hogy ki építhet 1-3 milliárd forint közötti, vissza nem térítendő állami támogatásból új luxus hotelt a Dunakanyarban. A térség legfontosabb városaiban az ellenzék nyert az októberi önkormányzati választásokon.

