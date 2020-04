Bejelentették a bértámogatási csomag feltételeit - készüljünk a tömeges elbocsátásokra

Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár ismertette a kormány új bértámogatási rendszerének fő szabályait. Ennek alapján tiszta a kép: nem a teljes, hanem csak a kieső munkaidőre járna a 70 százalékos állami bérpótlás a részleges leállással érintett cégeknél. A munkaadók és a szakszervezetek egyaránt bírálják konstrukciót, amelyet számos bürokratikus akadállyal "bástyáztak" körül, ráadásul - a járványveszély idején - kötelező munkába járást ír elő és egyebek közt home office-ra nem vehető igénybe.

Szerdán a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) kiderült, hogy a kormányzat valójában hogyan képzeli el Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által kedden belengetett "nagyszabású" bérátvállalási csomag feltételeit. A kabinet ugyan 70 százalékban tényleg átvállalja a béreket és költségeit az olyan cégeknél, ahol a veszélyhelyzet miatt rövidített munkaidőben kényszerülnek dolgozni az emberek, de nem a teljes munkabér, hanem csak a kieső bér pótlását vállalja át az állam - amely akkor járna, amikor a dolgozó nem végez munkát - erősítette meg lapunknak Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke.

A csomag keretében tehát például, ha egy munkavállaló eredetileg 8 órás munkaviszonyban dolgozott, de már ténylegesen csak 4 órát dolgozik, akkor ezt a 4 órát kifizeti a munkáltató a másik, kieső 4 óra kifizetésében pedig 70-30 százalékban osztozik a munkáltató és az állam. Az ITM szerint a bérátvállalás a teljes bérköltségről szól: az állam nettósítva, közvetlenül a munkavállaló számlájára utalná a 30 százalékos bérpótlást.

Egy másik példával szemléltetve: ha valaki ezer forintos órabérrel van foglalkoztatva, akkor erre 8 ezer forintos napibér jön ki. Ha napi 8 órányi munkaidőből két órával kevesebbet dolgozik a rövidített munkaidő miatt, akkor annak a napi kétórányi bérnek a 70 százalékát fizetné ki az állam, vagyis a kétezer forintból mindössze 1400-at.

Homályos részletek - alig teljesíthető feltételek

A kormány csak a "munkaterhelés" 15-50 százalékát elveszítő cégek költségeit vállalná át három hónapra, ugyanakkor az államtitkár nem ismertette, hogy ezt a kiesést milyen indikátorral mérnék. Továbbra sem tiszta tehát, hogy a megrendelésállomány, az árbevétel csökkenése, vagy más egyéb tényező számítana-e a támogatások kiosztásánál, miközben például számos cég anyaghiány miatt kénytelen leállni.

A VKF-en résztvevő munkaadói szövetségek és szakszervezetek egyaránt súlyos kétségeket fogalmaztak meg, annak kapcsán, hogy a jelenlegi feltételek mellett a program elérheti célját, vagyis, hogy a munkanélküliséget minimalizálja. A konstrukciót ugyanis olyan bürokratikus akadályokkal bástyázták körül, amelyeket a vállalatok jelentős része nem képes vállalni, inkább az elbocsátások mellett dönthet majd.

Rolek Ferenc nagy vonalakban így vázolta fel a kifogásokat a támogatási rendszer programpontjai alapján:

Minimum a teljes munkaidő 50 százalékos mértékéig foglalkoztatni kell a munkavállalót. Ilyen feltételek mellett kizárják a legnehezebb helyzetben lévő cégeket. Számos olyan vállalkozás van, - például a turizmusban, szállodaiparban - amely 10 százalékig sem tudja foglalkoztatni az embereit. A "kurzarbeit" mintaként szolgáló Ausztriában ugyanakkor 90 százalék ez a küszöb.

A home office-ban dolgozók teljesen ki vannak zárva a programból. Ennek a munkavégzési formának viszont semmi köze ahhoz, hogy csak részidőben, vagy teljes munkaidőben végzi valaki a feladatait. Az érdekképviseletek nem értik, miért kell ezt a kört diszkriminálni, sőt járványügyi szempontból örülni kellene, hogy minél több ember otthonról dolgozik.

Az viszont nem derül ki, hogy az e fölött keresők teljesen ki vannak-e zárva a körből, vagy csak a támogatás jár a bérnek a minimálbér kétszeresére eső hányadára. A munkaadók nem értik miért kell meghúzni egy ilyen felső plafont, miközben a Gazdaságvédelmi akcióterv egy másik fejezetében a kormány azt célozza meg, hogy jól fizető munkahelyek jöjjenek létre. Meg kell őrizni az állományi létszámot: ez azt jelenti, hogy amennyiben van 100 munkavállaló és a nehéz helyzetben lévő cég 20 főt nem tud megtartani, de 80-at képes lenne, akkor az esetben nem tudja igénybe venni a támogatást. Ennek eredményeképp adott esetben nem 80, hanem csak 50 főt tart meg.

ugyanazt a bért kell fizetni, mint a járványválság előtt. Ez megint kizárhat jó néhány céget a körből. Be kell járnia a munkahelyére a dolgozónak a kieső időben, akkor is, amikor nincs munkavégzési kötelezettsége! A kormány szerint feltétel, hogy munkaadója számára valami "hasznos tevékenységet" végezzen. Ez járványügyi szempontból teljesen nonszensz, hogy elvárják, hogy csúcsidőszakban tömegek közlekedjenek és túlzsúfoltak legyenek a munkahelyek, amikor nincs is erre szükség. Ráadásul ezzel a munkáltatónak is fölösleges többletköltsége keletkezhet, amennyiben semmi feladatot nem tud kiadni.

Ráadásul a bértámogatás - jelen állás szerint - csak május 1-től lehet igényelni, ami azt jelenti, hogy az első kifizetések csak június elején érkezhetnek - hívta fel a figyelmet Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke. Ha egy vállalkozás júniusig működőképes marad - s ahogy a kormány mondja, júliusban tetőzik a járvány - akkor ez a cég a fennmaradó másfél hónapot is valahogyan átvészeli. A vállalatok többségének - elsősorban a kkv-knak - viszont nincsenek likviditási tartalékai.

Leépítések jöhetnek

Eközben az EU többi országához képest Magyarország már így is több hetes, vagy lassan egy hónapos késében van a bérátvállalás tekintetében. Napról-napra dőlnek be vállalkozások, s ha a bérpótló csomag nem elégíti ki a várakozásokat, már áprilisban nagy létszámleépítések várhatóak. Erre utaló jelzést nem csak a kicsiktől, hanem multinacionális nagyvállalatoktól is kaptak a MASZSZ-nál.

Az érdekképviseletek bíznak abban, hogy a részleteken még finomítanak majd a tárgyalások során, de az eddigi tapasztalatok szerint a kormány várhatóan nem fog nagyot változtatni tervezetén. Az államtitkártól annyi ígéretet kaptak: dolgoznak azon, hogy május 1. helyett már április 15-től elindulhasson a program.