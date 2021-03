Alkonykapcsolós rendszert kap Békéscsaba

Korszerűsítik a közvilágítást Békéscsabán, a Modern városok programban komplex okoshálózati rendszert építenek ki; e hónapban alkonykapcsolós rendszert alakítanak ki.

Márciusban 260 közvilágítást vezérlő 260 transzformátor-állomáson építenek ki egyedi vezérlőrendszert, amely már nem a közvilágítási naptár alapján, hanem a tényleges fényviszonyoktól függően kapcsolja a lámpatesteket. Így előfordulhat, hogy a város különböző pontjain nem egyszerre kapcsolódnak fel a lámpák - közölte a fejlesztésért felelős Békéscsaba Energia ESCO Kft. az MTI-vel.

Az MVM-DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. ellátási területén lévő 264 településnek csak 15 százalékban üzemelt eddig alkonykapcsolós rendszer. Az úgynevezett okoshálózat kiépítésére a békési megyeszékhely a Modern városok programban csaknem 1,8 milliárd forint támogatást kapott. Ebből mostanáig megújult több mint 7700 lámpatest.

A lámpákat a központból is lehet vezérelni, Bluetooth-kapcsolattal programozni és felügyelni, vagyis anélkül, hogy kosaras autóval fizikailag hozzá kellene nyúlni. Mintegy 3600 lámpatest esetében éjszaka - amikor a legkisebb a forgalom - bizonyos százalékot visszavesznek a teljesítményből, így mérsékelve a fogyasztást és az indokolatlan túlvilágítást. Kialakítanak egy közlekedés- és parkolásmenedzsment-rendszert is: optikai szenzorok figyelik a város forgalmasabb útjait, több parkolóban a rendszer mutatja majd az üres helyek számát, amit továbbítanak a város honlapjára és egy applikációra is.