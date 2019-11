Béklyóba kötheti Győrt a kormány lépése

Borkai Zsolt polgármester bukását eredményező botránya nem az egyetlen, ami feszült helyzetet teremtett Győrben. A város rossz tömegközlekedését elátkozhatja a kormány tervezett lépése, hogy az iparűzési adót a közösségi közlekedés finanszírozására kell költeni.

Az állam nemcsak Budapestet, de több vidéki nagyvárost is sakkban tarthat majd, ha az iparűzési adót elsődlegesen a helyi tömegközlekedés finanszírozására kell fordítaniuk, mint ahogy azt Tuzson Bence a múlt héten bejelentette. A Miniszterelnökség közszolgálatáért felelős államtitkára kedden azt mondta, törvénymódosítással teszik egyértelművé, hogy ez az önkormányzatok egyik legfontosabb feladata - kezdi cikkét a 24.hu, amely azt járja körbe, hogy az ország második legnagyobb ilyettén bevételével rendelkező városa, Győr hogyan kerülhet nehéz helyzetbe.

Győrben a helyi iparűzésiadó-bevétel átlagosan 21 és 23 milliárd forint között volt az elmúlt években, amihez képest eltörpül az eddig közösségi közlekedésre költött idei 1,6 milliárd forintos tétel. Viszont Győr kiszolgáltatott helyzetben van: az önkormányzat a Kisalföld Volánnal, majd öt éve annak jogutódjával, a regionális vállalattá összevont ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel szerződött.

Ez viszont most integrálódott az állami mamutcéggé kinőtt Volánbusz Zrt.-be, amelynek immár 19 ezer alkalmazottja van. A társaság pedig a jövőben magasabb díjat is kérhet a szolgáltatás ellátásáért a győri önkormányzattól. De vélhetően még mindig ez a legolcsóbb megoldás marad egy drágulás után is: a portál szerint három koncepciót is megvizsgáltak a városban, miként lehetne jobb a közlekedés. Az első a jelenlegi rendszer fenntartása, a második az, hogy a város részben megvásárolja a buszállományt, amit üzemeltetésre átad a Volán-társaságnak, a harmadik pedig a saját szolgáltató felállítása. Utóbbi lenne a legdrágább lehetőség, amit pénznyelőnek ítéltek meg.

Az már jövőre eldőlhet, hogy az országos Volánbusz Zrt. milyen szerződést köt Győrrel, mert ennek újratárgyalása 2020-ban esedékes.

Érdekesség, hogy Borkai Zsolt polgármester szexbotránya elterelte a figyelmet arról, hogy a megyeszékhelyen gyakorlatilag összeomlóban van a tömegközlekedés. Mint arról korábban beszámoltak, Győrben csak szeptember 1. és szeptember 24. között 680 buszjárat maradt ki.

