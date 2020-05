Benyújtották kérelmeiket a magyar gazdák

A koronavírus-járvány által előidézett rendkívüli körülmények közepette is eredményesen zárult a mezőgazdasági termelők idei egységes kérelmeinek szankciómentes beadására rendelkezésre álló időszak 2020. május 15-én.

Az Agrárminisztérium adatai szerint a kérelmek száma és az igényelt terület nagysága a korábbi évekhez hasonlóan alakul, eddig közel 167 ezren nyújtottak be kérelmet, összesen 4 993 382 hektár mezőgazdasági terület művelése után kérve támogatást.

Az egységes kérelem eljárásrendjének keretében 43 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehetett támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A Magyar Államkincstár (MÁK) adatai alapján, a koronavírus-járvány által előidézett rendkívüli körülmények közepette sem volt fennakadás a kérelmek határidőre történő beadásában.

A gazdálkodóknak munkanaponkénti 1 százalékos késedelmi szankció alkalmazása mellett 2020. május 16. és 2020. június 9. között (június 9. napját is beleértve) továbbra is lehetőségük van kérelmet benyújtani. A 2020. május 15-éig benyújtott kérelem 2020. május 31. (a munkaszüneti napokra tekintettel idén június 2.) 24.00 óráig támogatáscsökkentés nélkül módosítható. 2020. június 3. és június 9. közötti változtatás az érintett tételre járó támogatási összeg munkanaponkénti 1 százalékos csökkentésével jár, a 2020. június 10. napját követően benyújtott egységes kérelmet pedig érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Az állatalapú közvetlen támogatásoknál azonban az 1 százalékos csökkentés már május 18-tól érvényes.



A MÁK - a 2016. évi eredményes bevezetést követően - idén is él majd az előzetes ellenőrzés lehetőségével. Ennek során a benyújtott egységes kérelmek május 15-ei, szankciómentes beadási határidejét követően a MÁK az Ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a gazdálkodókat, vagy a gazdálkodók képviselőit, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát talál. A termelők ennek alapján a szankciómentes benyújtási határidőt követő 35 napon belül szintén szankciómentesen módosíthatják kérelmeiket. 2017 óta az előzetes ellenőrzések kiterjednek az állatalapú kérelmeknek az egyes nyilvántartásokkal (ENAR) történő összehasonlítására is. Az előzetes egyeztetésről szóló végzéseket kizárólag elektronikusan, az Ügyfélkapura küldik meg várhatóan május végén, de legkésőbb június elején. A végzésre a választ szintén kizárólag elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített bizonylat ügyfélkapun keresztül lehet megküldeni 2020. június 19-éig. Az Agrárminisztérium azt javasolja az érintett gazdálkodóknak, hogy lehetőség szerint minden esetben éljenek a javítás szankciómentes lehetőségével.