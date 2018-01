Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Béremelést kapnak a katonák

Január 1-jétől folytatódik a katonák béremelése: újabb 5 százalékkal emelkedik a katonák illetménye. Ez a honvédelmi életpályában megkezdett bérrendezés 4. üteme, 2015 és 2019 között átlagosan 50 százalékkal emelkedik a katonák fizetése - jelentette be a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Limitált Emlékérem - Kedvezményes Áron! Szerezze meg a színezüsttel és színarannyal bevont, korlátozott példányszámú érmet! Figyelem: a mindössze 4990 Ft-os kedvezményes ár csak január 31-ig él!

2018. január 1-jétől a katonák illetménye további 5 százalékkal emelkedik. Ezzel - a kormány döntéseinek eredményeként - 2010-től számítva a végrehajtói állomány illetménye több mint 70 százalékkal (átlagosan bruttó 140 ezer forinttal) emelkedett. A tisztek esetében ez az emelkedés 30 százalék (bruttó 110 ezer forint), a közalkalmazotti állománycsoport esetében pedig 40 százalék (közel bruttó 66 ezer forint) - olvasható a HM közleményében.

2018-ban a gyermeket nevelő honvédelmi dolgozóknak 25 százalékkal emelkedik a nevelési és a tanévkezdési támogatás, amit a tárca nyújt. Előbbi összege 20 ezer, utóbbié pedig 30 ezer forint lesz 2018-ban.

Az öngondoskodást támogatandó jövőre 10 százalékkal, havi 4700 forintra növekszik a honvédelmi dolgozók számára az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás mértéke.

Emellett jövőre is megőrzi a honvédelmi tárca az utóbbi években elért eredményeket a béren kívüli juttatások terén: a ruházati költségtérítés és a munkába járás támogatása a tárca dolgozói számára továbbra is megmarad, 2018-ban is biztosítja a tárca a havi 8 ezer forintos pénzösszeg folyósítását és havi 4000 forintos Szép-kártya feltöltést, valamint a közalkalmazottak számára a honvédelmi ágazati pótlékot, amelynek összege 16900 forint havonta - közölte a HM.

A képen a Magyar Honvédség Különleges Dandárjának bemutatója látható a táborfalvai gyakorló lőtéren 2017. november 21-én. Forrás: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka