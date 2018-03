"Besoroznának" minden nyugdíjast a "munka hadseregébe"

A nyugdíjas-szövetkezetek szövetsége újabb nyugdíjas rétegekkel bővítené azok körét, akik munkát vállalhatnának a nemrégiben bevezetett szövetkezeti formában.

A nyugdíjas rendőrökkel, tűzoltókkal, dolgozni képes rokkantnyugdíjasokkal egészítené ki a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Közész) azok körét, akik munkát vállalhatnak a nyugdíjas-szövetkezetekben - írja a Világgazdaság. Kezdeményezik a kormánynál, hogy változtassák meg a szövetkezési szabályokat ennek érdekében.

Jelenleg az öregségi nyugdíjasok, a Nők40 programban nyugállományba vonult nők és az átmeneti bányászjáradékban részesülők lehetnek tagjai a nyugdíjas-szövetkezeteknek.

Novák Katalin családügyért is felelős államtitkár és a Közész vezetőinek tárgyalásán elhangzott az is, hogy lehetővé kellene tenni, hogy munkáltatóként az oktatási és az egészségügyi intézmények is visszaigényelhessék az áfát a nyugdíjas-szövetkezeteknek fizetendő szolgáltatási díjból. Így a nyugdíjas tanárokat és egészségügyi alkalmazottakat is foglalkoztathatnák a szövetkezetek.

A fotó forrása: Hannah McKay/Reuters