Betiltják a rabszolgatörvényt a budapesti cégeknél - Karácsony összegezte, mire készülnek

Bevezetjük a legszigorúbb átláthatósági rendelkezéseket – nyilatkozta Karácsony Gergely, frissen megválasztott budapesti főpolgármester az Indexnek. Azt is elmondta, hogy az elmúlt öt év szerződéseit is nyilvánosságra fogják hozni és jogi elemzés alá vetik majd ezeket. Karácsony azt is bejelentette, hogy elindítják Budapest zöldítési programját, de emellett a rabszolgatörvényről és a menetdíj kedvezmények kiterjesztéséről is beszélt.

Az ellenzéki politikus elmondta: hogy a hétfői napon elkezdik előkészíteni az első fővárosi közgyűlés napirendi pontjait - idézi a portfolio.hu. az Index.hu-t

Az első fővárosi közgyűlés várható napirendi pontjait az alábbiak szerint részletezte:

elindítják az átlátható, zöld és szolidáris Budapest programját

feldolgozzák az elmúlt öt év szerződéseit és nyilvánosságra hozzák őket

a megfelelő jogi lépéseket megteszik a bűncselekményre utaló szerződéseknél

kihirdetik a klímavészhelyzetet

betiltják a budapesti cégeknél a rabszolgatörvény alkalmazását

elkezdik a menetdíj kedvezmények kiterjesztését, például a 7 évesnél fiatalabb gyerekekre

álláskeresők számára is ingyenessé teszik a tömegközlekedést

- mondta el a győzelmi beszédében.

Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelme mellett az ellenzéki összefogás 9 fővárosi kerületben váltotta le a fideszes vezetést. Így összesen 14 budapesti kerületben lesz ellenzéki polgármester és stabil (18-15) baloldali többségű a fővárosi közgyűlés.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html