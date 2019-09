Bezárás is fenyegeti a nemzetközi szállodaláncokat Magyarországon

A belváros önkormányzat hatósági eljárást indított szállodák ellen, mert nem küldenek naponta adatokat a vendégeikről a kormányzati turisztikai ügynökségnek. Végső esetben bezárás is lehet a szankció.

A magyarországi szállodákban elvileg július 1-jétől elindult a digitális adatszolgáltatás a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (Ntak) rendszerébe. A szálláshelyek az adatszolgáltatási kötelezettségeiket csak Ntak-kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik, annak ellenére azonban, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) már 20 szoftver kapott engedélyt, a Magyarországon működő 1100-1200 szálloda jelentős része nem küld forgalmi adatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt álló MTÜ központjába.

Jegyzőknek szólt az MTÜ, hogy szóljanak a szállodáknak

Elfogyott a kormány türelme - mondta Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek. Mindössze 650 szálloda végzi szabályosan naponta az adatszolgáltatást. Legalább 200-300 olyan szálloda is van a regisztráltak között, amely eddig elmulasztotta a kötelességét. Egy részük külföldi tulajdonban lévő, nagy szállodalánc, akad köztük több ismert márkanév is a fővárosból. Ezek a hotelek jelenleg jogszabálysértő módon működnek. Postázta is a területileg illetékes jegyzőknek címzett levelét az MTÜ, amelyben felhívja a figyelmet azon szállodákra, amelyek a jogszabályi kötelezettség ellenére július elseje óta nem szolgáltatnak naprakész adatokat vendégforgalmukról az Ntaknak, ezért hatósági ellenőrzések indulnak.

"Belváros-Lipótváros önkormányzatát is megkereste az MTÜ a szállodaként működő szálláshelyek Ntakhoz való kapcsolódásával, illetve 2019. július 1-jétől történő adatszolgáltatásával kapcsolatban. Az érintett szállodáknál kezdeményeztük a kért hatósági ellenőrzés lefolytatását, a folyamatban levő eljárásról azonban nem áll módunkban bővebb információt kiadni" - közölte lapunkkal a helyi önkormányzat.

Milliárdos forgalom, futhatja a bírságra

Az V. kerületben található a legtöbb olyan külföldi tulajdonban lévő, nagy szállodalánc, amelyikre ráillik Guller Zoltán leírása. Nem tudni, hogy pontosan kiket érint a hatósági eljárás, de itt található például az Accor-Pannónia Hotels Zrt. szállodalánchoz tartozó Sofitel és Mercure szállodák, melyekben leginkább külföldiek szoktak megszállni. A tavaly 24,8 milliárd forint árbevétel mellett 14,5 milliárd forint profittal záró társaság jelenleg lengyel tulajdonban van. (2015-ben kötött megállapodást a francia Accor-lánc az érdekeltségébe tartozó lengyel Orbis szállodacsoporttal az Accor 46 kelet-közép-európai szállodájának átvételéről.)

Külföldi tulajdonban lévő szállodalánc például a Mellow Mood Hotels is, amely korábban részt vett a rendszer tesztelésében, így ők biztosan küldenek adatot. Szintén csatlakozott a teszteléshez a Danubius-lánc és a Zeina Hotels szállodái, így ők sem számíthatnak a hatóságokra. A Ritz-Carlton és az InterContinental tulajdonosa a milliárdos üzletember, Khalaf Ahmad Al Habtoor, magyarországi befektetéseiért 2016-ban állami kitüntetést is kapott. Míg Four Seasons Hotel Gresham palotát az ománi szultánság vette meg 2011-ben, de egy luxemburgi címre bejegyzett cég a tulajdonosa. Mindhárom hotel milliárdos forgalmat bonyolít, így vélhetően egy esetleges bírság kifizetése sem okozna túl nagy problémát nekik.

Lakat is lehet a vége

A Napi.hu információi szerint azonban nem arról van szó, hogy a külföldi tulajdonban lévő nagy szállodaláncok szándékosan nem akarnak adatokat küldeni a vendégeikről a kormánynak. A multinacionális láncok is törvényesen akarnak működni, csak technikai nehézségeik vannak, amiket orvosolni fognak - fogalmazott az informatikai háttérre rálátó forrásunk. Mindenesetre az MTÜ korábban szigorú ellenőrzést és kemény szankcionálást is kilátásba helyezett azoknak a szállodáknak, amelyek nem teljesítik törvényi kötelezettségüket. Előbb figyelmeztetés, majd pénzbírság, végső esetben pedig bezárás lehet a szankciója annak a hotelnek, amely nem küld adatokat a vendégekről. Forrásunk szerint azt ugyanakkor nehéz lenne elképzelni, hogy az adatküldési kötelezettség elmulasztása miatt végül a nemzetközi márkák szállodáit lelakatolják.

Ugyanakkor amellett, hogy az illetékes jegyzőktől hatósági ellenőrzést kért a kormány az engedetlen szállodákra, más módszerekkel is igyekszik növelni az adatokat küldő hotelek számát. "A MTÜ az Ntak információs honlap, az ügyfélszolgálat és az országos roadshow mellett most tájékoztató kisfilmekkel is segíti a szálláshelyeket az új, digitális adatszolgáltatási rendszerhez való csatlakozásban" - közölte az ügynökség. A turisztikai ágazat legfontosabb kormányzati szervezete szerint a cél mindössze annyi, hogy naprakészen lehessen látni az országban található összes szálláshely forgalmi, statisztikai adatát: azaz hányan mely országból érkeznek, mennyi időt töltenek hazánkban, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, a vendégek hány évesek és milyen neműek, annak érdekében, hogy a turisztikai marketinget és a fejlesztéseket hatékonyabbá tudják tenni. Mindebből az is következik, hogy a szektor fehéredése, így nagyobb adóbevétel is cél. Ugyanakkor az Ntak sikeres működése volt a feltétele annak, hogy januártól 18 százalékról 5 százalékra csökken az áfa a szálláshely-szolgáltatásnál.

A kis szállásadóknak is jelenteni kell

Mindez csak a kezdet, hiszen szintén egy-egy hónapos regisztrációs időszak után 2019. október 1-jétől a panziók, 2020. január 1-jével pedig a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek, tehát a teljes szálláshely-szolgáltatási szektor digitálisan szolgáltat majd forgalmi statisztikai adatot. A 8 szobánál és 16 férőhelynél kisebb szállásoknak pedig ingyenes szoftvert ad majd az MTÜ.