Bezárják a Péterfy Sándor utcai kórház érsebészetét

Orvos híján május végéig biztosan zárva lesz az érsebészeti ügyelet a Péterfy Kórházban - idézi a 444.hu Kunetz Zsombor, sürgősségi szakorvos Facebook bejegyzését.

A portál egészségügyi blogjának szerzője Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata olvasható, melyben tájékoztatja a mentőket arról, hogy a Péterfy Kórház március 1. - május 31. között orvoshiány miatt nem tudja ellátni az akut érsebészeti ügyeletet - derül ki a portál cikkéből.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott határozat szerint a feladatot március elsejétől más intézmények veszik át. Az eladósodott kórházról tavaly írták meg, hogy egymilliárd forintért bérel aneszteziológusokat és műtősöket.

A Péterfyben az idei év nem indult túl rózsásan. A konszolidációs támogatásból kapott ugyan 2,2 milliárd forintot adósságai rendezésére, csakhogy annak volumene év végére már 3,5 milliárdra duzzadt, ebből a lejárt tartozás értéke 2,6 milliárdot tett ki. Így 2019 január végére már ismét 2 milliárd forint körüli összeggel tartozott az intézmény a beszállítóknak.

Kásler Miklós egészségügyért is felelős humánminiszter hétfői, szokásosan zárt körű sajtótájékoztatóján többek között arról tájékoztatta az újságírókat, hogy a múlt héten tették közzé az üres álláshelyek számáról szóló dokumentumot, amelyből az a kedvező tendencia látszik, hogy 20-30 százalékkal több orvos dolgozik most, mint tíz éve, és hasonló a helyzet az ápolók esetében is - idézi a minisztert a 168 óra.